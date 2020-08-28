TG頻道疑載煽動犯案訊息   管理人被控7罪還押候訊

▲ TG頻道管理人伍文浩被控煽惑他人縱火等共7罪，案件昨於九龍城裁判法院提堂，還候候訊。(資料圖片)

26歲男子涉管理應用程式Telegram頻道「SUCK channel」被捕，該頻道上疑有訊息煽動他人干擾鐵路及交通燈、焚燒警察宿舍、損毀警車，以及有製作汽油彈的資訊，涉案男子被控煽惑他人造成公眾妨擾罪、煽惑他人縱火等共7項控罪，案件今（28日）於九龍城裁判法院提堂。裁判官押後案件至11月20日再訊，以待警方進一步調查，被告暫時毋須答辯，被告還押候訊。

被告為伍文浩（26歲），無報稱職業，被控共7項控罪，分別為1向煽惑他人造成公眾妨擾罪、5項煽惑他人縱火以及1項煽惑人他人刑事毀壞罪。

其中3項控罪指他於2019年11月12日在香港，非法煽惑他人以非法阻塞公眾地方以及干擾港鐵的鐵路服務及交通燈引致對公眾造成妨擾、非法煽惑他人用火摧毀或損壞香港警察宿舍，以及在以上所述的情況外，非法煽惑他人用火摧毀或損壞屬於另一人的財產。

另外4項控罪分別指他於2019年11月13日在香港，非法煽惑他人損壞屬於香港政府的警察車輛；另於於同年11月25日、12月7日及2020年2月4日，在香港非法煽惑他人用火摧毀或損壞屬於另一人的財產。

控方申請押後案件以待警方作進一步調查，包括調查涉案Telegram頻道「SUCK Channel」內約2萬個訊息，調查已檢取的3部手機、1部電腦及1個硬碟機，以及其他涉案電話號碼。控方透露，該頻道於2019年8月20日成立，作用為散佈聚集及煽動的訊息，目標為警車、警察宿舍及鐵路等，而被告是頻道的擁有人及管理人，帳戶名稱為「sucker」，頻道內有10萬個成員。

控方又指，頻道中的訊息內容包括叫人干擾鐵路及交通燈以癱瘓交通、焚燒警察宿舍、損毀警車以阻礙警車推進，以及有製作汽油彈的方法等。控方指2019年11月12日，港鐵上水列車被焚毀、路軌上有汽油彈等，同月28日，警方在理工大學找到過千個汽油彈，及至12月14日警方在屯門搜獲數個自製爆炸裝置。

主任裁判官嚴舜儀一度問及「呢個TG channel係咩嚟，係咪可以唔洗人管理都可以一直運作到」，控方解釋，頻道的擁有人及管理人均可以發佈訊息，而頻道中的另一個管理人仍然在逃。

裁判官拒絕被告保釋申請，押後案件案至11月20日再訊，被告還押候訊。

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記者：林欣樂