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仁濟及瑪嘉烈醫院共4病嫗染耳念珠菌　1人正接受隔離

社會 19:27 2020/08/28

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瑪嘉烈醫院多一名病人，感染耳念珠菌。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院就早前公布耳念珠菌的個案組群進行追蹤篩查後，再發現多一名曾入住內科及老人科病房的71歲女病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，該名病人現正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療，因自身疾病而情況嚴重。
　　 
另外，仁濟醫院內科女病房一名101歲女病人，於8月20日入院，並接受入院篩查，測試結果顯示帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。其後，病人因自身疾病於8月22日離世。
　　 
由於她在8月曾入住該院不同內科病房，醫院根據既定指引，對該病人展開接觸追蹤，發現2名入住另一內科女病房的女病人帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。其中一名93歲已出院病人為安老院院友，醫院已通知衞生防護中心及社康護理服務跟進有關個案；而另一名71歲病人因自身疾病昨日（27日）離世。
　　 
兩間醫院根據既定指引，繼續於有關病房展開追蹤篩查，並加強執行下列各項感染控制措施。

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責任編輯：吳卓峰

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