【戲院重開】《幻愛》成戲院解封首日中文片冠軍　 劉俊謙+蔡思韵絕密排戲片段曝光【有片】

▲ 《幻愛》在戲院解封後重新上映。

今日（8月28日） 戲院重開首天，港產片《幻愛》重新上映，截至下午4點，影片由公映以來累積票房已破900萬元，至於單日票房，截至下午6時突破21萬元。

《幻愛》導演周冠威稱 ：「《幻愛》今日票房很好，繼續得到觀眾愛戴，十分感謝，希望戲院不要因為疫情再次關閉。雖然不知道還有多少日子可以放映，有多一天就感恩多一天。重新上映，一個新的開始，我很珍惜今日。」

女主角蔡思韵稱，收到這消息感開心：「那麼多人討論、支持一套本地製作是好感動。見到今日戲院開翻有那麼好成績，是很感恩一件事，希望觀眾繼續支持《幻愛》，但不要忘記注重個人衛生，注意防疫去戲院睇《幻愛》，重新回味這套戲。」

劉俊謙前日在面書上寫道：「非常感謝觀眾們一直以來的支持，也希望這個故事能夠帶給你們甚麼的，或許只是一種陪伴，一份聆聽，也好。魯迅說：『希望本是無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。』好吧，讓我們繼續，把路走下去。」

劉俊謙蔡思韵絕密排戲片段曝光

《幻愛》再度上映，電影公司再推出全新宣傳片谷戲迷入場，內容為兩位主角劉俊謙和蔡思韵排戲的絕密片段。

原來《幻愛》是港產片中少有預先排戲的電影，十分認真。二人在排練一幕葉嵐(蔡思韵 飾)的崩潰場口，在排戲階段二人已經火花四濺，亦表現得十分專業。

排練片段中，蔡思韵表示：「排戲其實有很大的幫助。」有網民留言：「劉俊謙蔡思韵排戲都敢(咁)sweet」，亦有網民表示會再度入戲院支持：「準備再入場支持！」