與國家發改委視像會議　陳茂波：金融體系依然平穩有序運作

▲ 陳茂波（右）與邱騰華均有份出席會議。（政府新聞處）

港府今日與國家發和改革委員會（發展改革委）及其他相關部委，以視像會議方式，舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議。財政司司長陳茂波於會上指，香港雖未能幸免於疫情的衝擊，但金融體系依然平穩有序地運作，展示高度的靭力和抗震力。

陳茂波表示，香港會用好國際金融中心的地位，繼續助力國家的戰略推展，亦會繼續發揮離岸人民幣中心的優勢，進一步提升人民幣的流動性，支援和推動企業和投資者，在「一帶一路」沿線，廣泛使用人民幣於基建融資和其他活動，亦會推進基建貸款證券化的工作。

陳茂波又提到，港區國安法令香港迅速回復穩定，可續在一國兩制下穩步向前，令香港經濟和金融有更鞏固的發展基礎，未來會繼續善用一國兩制優勢、積極提升核心競爭力，並與各部委繼續緊密合作。他又感謝中央，在人員、物資及防疫工作等，全力支援香港抗疫，一切都有助香港盡快控制疫情。

同場的商務及經濟發展局局長邱騰華則指，香港依然積極推動參與和助力「一帶一路」建設工作，包括在經貿及推動夥伴合作方面，而香港在抗疫上善用創新科技及本地科研成果，樂與「一帶一路」國家及地區分享相關經驗，並已建立分享及商機推廣平台，積極通過政府與政府間的協作，與本地創新科技業界及貿發局的聯繫，促進企業對接及民心相通。

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責任編輯：陳宛彤