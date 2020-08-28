  • 29°C
香港時間 : 2020828日 (五) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

與國家發改委視像會議　陳茂波：金融體系依然平穩有序運作

政治 21:08 2020/08/28

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳茂波（右）與邱騰華均有份出席會議。（政府新聞處）

港府今日與國家發和改革委員會（發展改革委）及其他相關部委，以視像會議方式，舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議。財政司司長陳茂波於會上指，香港雖未能幸免於疫情的衝擊，但金融體系依然平穩有序地運作，展示高度的靭力和抗震力。

陳茂波表示，香港會用好國際金融中心的地位，繼續助力國家的戰略推展，亦會繼續發揮離岸人民幣中心的優勢，進一步提升人民幣的流動性，支援和推動企業和投資者，在「一帶一路」沿線，廣泛使用人民幣於基建融資和其他活動，亦會推進基建貸款證券化的工作。

陳茂波又提到，港區國安法令香港迅速回復穩定，可續在一國兩制下穩步向前，令香港經濟和金融有更鞏固的發展基礎，未來會繼續善用一國兩制優勢、積極提升核心競爭力，並與各部委繼續緊密合作。他又感謝中央，在人員、物資及防疫工作等，全力支援香港抗疫，一切都有助香港盡快控制疫情。

同場的商務及經濟發展局局長邱騰華則指，香港依然積極推動參與和助力「一帶一路」建設工作，包括在經貿及推動夥伴合作方面，而香港在抗疫上善用創新科技及本地科研成果，樂與「一帶一路」國家及地區分享相關經驗，並已建立分享及商機推廣平台，積極通過政府與政府間的協作，與本地創新科技業界及貿發局的聯繫，促進企業對接及民心相通。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤

 

相關文章

【新冠肺炎】陳茂波：正與業界商議在風險可控情況下　盡量讓經濟活動有序進行
11:55 2020/08/23
【新冠肺炎】陳茂波：正與業界商議在風險可控情況下　盡量讓經濟活動有序進行
【美國制裁】邱騰華：必影響港美全面關係　會對美國考慮必要措施
12:41 2020/08/08
【美國制裁】邱騰華：必影響港美全面關係　會對美國考慮必要措施
【美國制裁】出口美國港貨須標「中國製造」　邱騰華今日與本地主要商會舉行會議
13:54 2020/08/13
【美國制裁】出口美國港貨須標「中國製造」　邱騰華今日與本地主要商會舉行會議
邱騰華 陳茂波 一帶一路

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
12:54 2020/08/27
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
19:00 2020/08/27
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】