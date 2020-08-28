【全民檢測】多個醫護團體合辦採樣人員訓練課程　課堂中不設親身嘗試採樣

▲ 全民檢測將於下周二開展，多個醫護團體，包括醫專、護專及香港護理學院等合辦採樣人員訓練課程。(黃建輝攝)

全民檢測將於下周二開展，多個醫護團體，包括醫專、護專及香港護理學院等合辦採樣人員訓練課程，教授內容包括感染控制原則和措施、個人保護衣的正確穿着和卸除，以及咽喉和鼻腔拭子的正確取樣方法和程序，名額共2100人。不過，有醫生坦言，學員於課堂中不設親身嘗試採樣，故有機會在全民檢測計劃開始後仍不具備任何採樣的「實戰經驗」。

由香港醫學專科學院、醫護誠信同行、香港私人執業專科醫生協會、香港護理專科學院、香港控制感染護士會及香港護士總工會合辦的採樣人員訓練課程，各自安排醫護人員擔任導師，導師人數共約150人，包括醫生及護士等人員，安排8個培訓工作坊，共21小時，提供2100個學額予參與檢測的醫護，當中會教授有關感染控制知識、穿脫保護裝備程序、及咽喉與鼻腔拭子採樣方法等。

▲ 有專人指導穿着及除下保護裝備的程序。(黃建輝攝)

工作坊會於醫專大樓、麗閣及沙田社區會堂3個地點舉行，其中麗閣社區會堂昨晚舉行兩場訓練工作坊，各有約70人參加。有份參與計劃並擔任導師的「醫護誠信同行」主席、外科專科醫生林哲玄表示，今次訓練課程事前曾與政府溝通，稱是與政府「互相配合」，但非唯一訓練課程，護專等團體亦有為其成員提供訓練。

▲ 學員在1小時親身出席的訓練工作坊中，每人會觀看示範影片學習。(黃建輝攝)

林指，學員在1小時親身出席的訓練工作坊中，每人會觀看示範影片學習，會有專人指導穿着及除下保護裝備的程序，但顧及衞生等因素，現場不設親身嘗試採樣。他坦言，學員可能在全民檢測計劃開始後，首次接觸市民時，仍不具備任何採樣的實際經驗，不過指由於現場會有專業醫護擔任隊長，負責監察及示範，呼籲市民毋須擔心。

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記者：洪芷晴