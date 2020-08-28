香港和內地無移交逃犯協定　政界料李宇軒「送港」機會微

▲ ▲ （中國海警微博）

涉嫌觸犯香港國安法的「香港故事」成員李宇軒，早前獲得警方批准保釋外出，選擇棄潛逃。結果，李宇軒偷渡去台灣，日前在果洲群島後駛經中國水域時被中國海警拘捕。有政界中人指，由於香港和內地並無移交逃犯協定，故此涉及的李宇軒和其餘11人，估計較大機會直接「送中」受審，被送返香港的機會相對不大。

被捕人士包括本月初涉違反港區國安法被捕的李宇軒，及港大和公開大學學生，全部都參與過反例修示威。據聞，他們於上周日早上7時在西貢布袋澳登上快艇，原定20小時內抵達台灣，但約兩個小時後，在粵港東南面海域被廣東海警局截獲。

12人目前均被內地海警扣押，內地公安仍調查中。到底，李宇軒等人將被押返港，還是在內地審訊，都是一個問題。

政界中人估計，李宇軒在中國水域被捕，首先可能會就偷渡罪在內地服刑。根據內地的偷越國（邊）境罪，情節嚴重的，處1年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

至於服刑完畢後，會否被內地控違反港區國安法等罪名？

本身是法律學者的立法會議員梁美芬指，李宇軒早前在港，以涉嫌觸犯港區國安法勾結外國勢力，以及洗黑錢兩罪被捕，理應在回港後，依照本港法例審理。但她認為，其本身涉及的罪行，有可能在另一管轄區，同樣享有管轄權，故內地會否同樣控告對方洗黑錢與勾結外國勢力，需待內地進行調查後才能作出判斷。

有政界中人則認為，早年香港有多宗轟動一時的大案，由於香港和內地並無移交逃犯協定，所以疑犯潛逃內地落網後，都沒有移交香港審理，而是由當地法庭審理，故料李宇軒等人機會送返香港的機會可能較微。

港大法律學院首席講師張達明認為，內地應以行政方式移交有關人士，予港方處理。他指，李宇軒觸犯的港區國安法雖是全國性法律，但就港人情況有相關規定，即除非3種特殊情況，包括（一）案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的；（二）出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況的；（三）出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的，否則應由香港法庭行駛司法管轄權，他不認為今次屬特殊情況，因此不應交由內地行使管轄權。

然而，有建制派人士認為，張達明所提到的3個情況的案件，是本身由本地法案院理，但後來需要換交內地的極端例子，但今次最特別的是，李宇軒偷渡時直接被內地公保拘捕，所以到底內地會否將一干人等送返香港，真的很成疑問了。

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