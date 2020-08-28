【全民檢測】立法會下周二安排全體議員自願檢測　建制派：會全力支持計劃

▲ 建制派立法會議員支持全民自願檢測計劃。（ 梁偉榮攝）

政府9月1日開展的普及檢測計劃，立法會已安排議員當天集體進行自願檢測。建制派表明會全體支持，又呼籲市民踴躍參與，切斷社區傳播途徑。有民主派就表明，不會參與有關計劃。

政府今次推行全民普及檢測計劃，希望有數以百萬人參與。惟在民主派全面杯葛下，有政圈中人預料檢測人數或比預期大幅減少。建制派立法會議員今日（28日）總動員見記者，聯署呼籲市民全力支持檢測計劃。

工聯會立法會議員黃國健表示，雖然近日確診人數有所回落，但不明源頭感染個案比例仍在較高水平，顯示社區中隱形患者依然存在。他呼籲，全港市民參與「普及社區檢測計劃」，盡快篩查出隱形患者和及早追查相關密切接觸者，相信越多市民參與，就能越快、越大機會達到截斷社區傳播鏈的目標，令市民可回復正常生活、恢復各行各業的正常運作。

工聯會麥美娟建議，邀請檢測隊到政府總部為公務員檢測，並鼓勵僱主容許員工用半個工作天做檢測，她又促請政府理直氣壯地回應社會對全民檢測的抹黑。

經民聯盧偉國期望，商界及中小企僱主帶頭參與檢測，讓政府加大檢測量，令經濟盡快恢復，亦有議員建議檢測隊到屋邨為長者採樣檢測。

據了解，大部分建制議員都會出席下周二下午在立法會大樓安排的檢測，亦有建制表示當天有事未能出席，但已安排上午在政府的檢測中心採樣，身體力行呼籲市民參與計劃。



記者：李淇