【創業媽媽】4孩港媽心痛子女受食物敏感困擾 　開網店賣無添加麵包熱爆媽媽group

▲ 80後的全職媽媽Peony育有4孩，但其中3個有食物敏感，因而萌生創業自製無添加麵包的念頭，成就一盤生意。

做人媽媽甚艱難，做4個孩子的媽媽就更難。80後的全職媽媽Peony 「十一年抱四」，但其中3個有食物敏感，吃了有添加劑的食物有機會全身紅腫或出疹，於是Peony便在家自製無添加麵包讓孩子可安心食。

今年4月更決定創業開網店「麵包好好」售賣麵包，一推出後反應極佳，更日賣千個麵包，Peony說是始料不及，她說︰「疫情下大家都追求健康，相信是無添加麵包受歡迎的原因。」

現在香港普遍的家庭都只有一至兩個孩子，像Peony擁有4個仔女，真的屬罕見。「因為我先生很喜歡小朋友，於是便決定組織大家庭。」4個小孩的年齡分別為12歲、9歲、3歲、1.5歲。

作為全職媽媽的Peony已經夠忙，更要面對另一個大問題，「他們都有食物敏感，吃了有味精及添加劑的食物，皮膚很易會紅腫，甚至出疹，故此我一直很注意他們的飲食。」

▲ Peony每天放工回家後，都要照顧4個小朋友。而只有18月大的細仔仍要飲夜奶，Peony都會親自餵，不會假手於人。

不過添加劑的食物始終無處不在，5年前大女去台灣旅行，更出現嚴重敏感情況，「當時爸爸帶大女及二仔去台灣玩，還到夜市掃街吃小食，之後又去餐廳打邊爐，可能食物有添加劑，大女皮膚開始出現敏感，回港後整張面又紅又腫，嚇到我差一點喊出來。」幸好大女吃了兩個星期中藥以及戒口，敏感情況得到改善。

經此一役後，Peony便開始自製食物，其中包括麵包，「除了米飯之外，麵包是香港人的主食之一，但可惜很多麵包店都用上添加劑，於是我便親自製做。」

疫情下開店反應極佳

在疫情下，Peony跟四個仔女經常宅在家，便啟發了她創業的念頭，「現在香港人少了出街，消費模式已改變，取而代之是在網店購物，加上大家都開始着重健康，無添加的麵包又很適合小朋友，於是我決定開網店賣麵包。」

▲ Peony在工場做好麵包後，便會盡快送貨，希望為客人送上新鮮出爐的麵包。(湯炳強攝)

Peony的「麵包好好」網店在今年4月開業﹐原本她只是想做西貢及將軍澳的街坊生意，但卻因口碑令網店紅至「各區」，「有個客人食過麵包後，把食評放在網上的媽媽group內，媽媽們反應好熱烈，更向我詢問送貨地點，這些媽媽分布各區﹐我原本全部拒絕，但因詢問的人數愈來愈多，於是決定送到全港大部分地區，最近更增加馬灣區。」

Peony笑說本身已經很忙，再加上最近有傳媒報道網店，Peony話每天不斷收到信息，曾有一日有幾百個客人詢問及訂貨，Peony當時做到無停手，每天更只睡4小時，但幸好12歲大女及9歲二仔主動幫忙，「他們會幫我入單或一起送貨，甚至會幫我計數，工作之餘又可視為學習機會。」

▲ 小餐包（20元/4個）︰外形的式，Peony話不少食客會用來做迷你漢堡，小朋友食最合適。(湯炳強攝)

每日售1千個麵包

能成功在4個月內創出佳績，Peony自言全靠食客口碑，「我們的麵包沒有防腐劑、膨脹劑、乳化劑、穩定劑，正正是現在很多港媽最想要的健康麵包，因為大家都想仔女食得健康。就是因沒有任何添加劑，製作麵包的穩定性會較低，工序亦會更多，所以很費時。另外，坊間很多的麵包原材料都有添加劑，故此我需要花時間去找天然食材，價錢亦會貴一點。」現時﹐Peony用上法國牛油、日本麵粉，以及原糖和海鹽等高級材料。

雖然用料高級，但Peony說麵包價錢十分實惠，「我們的王牌白麵包，現在售50元/2磅，用料除了有牛油、海鹽外，還用會牛奶，有別一些麵包店用奶粉做，味道較清香之餘，也很軟熟。」

▲ 啖啖合桃原糖棒（24元/2條）︰每啖入口都食到粒粒合桃﹐分量十足。(被訪者提供)

另外還有新作品啖啖合桃原糖棒，大大條的只售24元，「其實一直有很多媽媽問我有沒有合桃包，於是徇眾要求便設計這款合桃棒，用大量美國合桃製作，一推出已成人氣麵包。」

現時麵包好好的生意穩步向上，Peony說最高峰每日售大約2千個麵包，而一般而言，每日平均也售1千個，她自言在疫情下，這麵包更成為「窩心禮物」，「疫情期間很多親友都減少聚會，有些客人特別訂麵包給自己的年長父母，有的客人就當禮物送給朋友，就是希望他們吃得健康。」

記者：招美寶