【新冠肺炎】一家五口四人感染母親任Foodpanda外賣員　父親暴斃後始確診

▲ 其家庭中59歲父親本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，昨再降至13宗病例，本地感染佔10宗，包括一家五口中有4人先後感染，涉一對夫婦及其長子，該家庭中54歲染疫母最早於8月初發病，而其丈夫就是本周三送往將軍澳醫院，但當日急速死亡的59歲男死者，他本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診。

他們另一名無病徵且對病毒呈陰性的次子，體內已有抗體；有專家再提醒長者染疫風險大，染病7至10日後可產生嚴重免疫反應，籲有病徵者盡早求醫。

增10宗本地確診 3源頭不明

本港昨新增13宗病例及10多宗初步確診，是連續第26日新增個案不逾百，累計個案增至4,768宗，另有1宗疑似個案。新增個案中有10人為本地感染，其中7宗與早前確診個案相關，4宗涉及家庭、朋友聚會；3宗源頭不明個案包括1名19歲女學生，其於鰂魚涌三文治店「Pret A Manger」任兼職收銀員，及1名47歲男地產經紀，其於尖沙咀廣東道港景峯工作。

昨新增一個家庭群組，其中54歲染疫母最早於本月2日發病，故列為源頭不明個案，她於將軍澳區任職foodpanda外賣員，衞生防護中心指她工作時有戴上手套，相關客人不會視為密切接觸者；另外兩宗相關個案為其59歲丈夫及30歲長子，前者本月16日發病，惟延至本周三才送至將軍澳醫院，送院時已昏迷，其後不治。呼吸系統專科醫生梁子超重申，該男死者雖沒長期病患，惟年屆59歲已屬高危，病人染疫7至10日後體內或現細胞因子風暴，即產生嚴重免疫反應，此時病毒量雖較低，但病徵會更明顯，病人肺部可急速衰竭及缺氧。

長者染病10日 免疫反應嚴重

該家庭另有一名女兒及一名次子均對病毒呈陰性反應，不過次子驗出體內存有抗體。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌及梁子超均認為，現時未可斷定次子為播毒源頭，需待當局了解其他家庭成員有否帶有抗體，體內病毒是否為殘餘病毒，及比對他們的病毒基因排序等；梁子超指該家庭中的54歲染疫母早於8月初已發病，現時或已有抗體。

此外，葵涌匡智梨木樹宿舍群組繼續擴大，昨多1名40歲女院友確診，她本周二於亞博館接受檢疫期間因嘔吐送往瑪嘉烈醫院後確診，連同多1名院友初步確診，該宿舍已有15人中招。而昨接獲10多宗初步確診中，亦包括一名於元朗壽富街「謝建華診所」工作的護士，其最後上班日為本周三，同日出現不適，診所內5名護士、1名清潔工和1名醫生均要檢疫。

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記者：鄧凱文