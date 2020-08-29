【黑豹病逝】Chadwick Boseman在妻子陪同下離世 從未公開患癌重病仍堅持演出

Marvel《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）8月28日不敵癌魔逝世，終年43歲。

據外國報道指，查特域克保斯曼於洛杉磯的住所病逝，妻子和家人陪伴在旁。

查特域克保斯曼家人發表聲明，指查特域克保斯曼4年前確診大腸癌，形容他是真正的鬥士，一直堅持不懈，帶來很多人喜愛的電影。

▲ 查特域克保斯曼在太太陪同下過身。

家人聲明大致如下：

我們以莫大的悲傷心情證實查特域克斯曼已逝世。

查特域於2016年已證實患上結腸癌3期，之後漸漸發展至第4期。他過去4年都在與癌症搏鬥。

查特域一直的堅毅面對病魔，證明他是真正的勇士，

他這些年來努力帶來大家喜愛的電影，由電影《黑白正義》（Marshall ）至《誓血五人組》（Da 5 Bloods），以及August Wilson劇作改編電影《Ma Rainey’s Black Bottom》等， 這些作品都是在他接受無數次手術及化療之間拍攝的。

他能為大家在《黑豹》演活帝查拉（King T’Challa）是他事業上至光榮的一頁。

他在家離世時，太太與家人都在其身旁。

查特域家人感謝大眾的支持和禱告，並在此懇求大家，在此艱難時期，繼續尊重他家人的私隱。