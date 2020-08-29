【黑豹病逝】《黑豹》男主角患大腸癌被病魔折磨4年 病逝終年43歲

《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在8月28日不敵癌魔逝世， 終年43歲。

據報道指，查特域克保斯曼於洛杉磯的住所病逝，妻子和家人陪伴在旁。家人發表聲明，指查特域克保斯曼4年前確診大腸癌，形容他是真正的鬥士，一直堅持不懈，帶來很多人喜愛的電影。

▲ Chadwick Boseman因患癌過身。

查特域克保斯曼最後一次被傳媒拍攝，是今年5月拖狗外出，當時身型瘦削，已被懷疑患重病。

今年6月中，查特域緊急送院，可是終不敵癌魔而逝，令人惋惜。

據外媒報道，查特域克保斯曼是在妻子及家人陪伴下在家中離世。

查特域克保斯曼在2013年演出電影《43》而為人識，2016年被選中演Marvel「黑豹」一角，首先現身於《美國隊長3:英雄內戰》（Captain America: Civil War）一片。

其後再在《黑豹》擔正演出，角色深受歡迎。去年《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）成為他最後一次演黑豹。而《黑豹2》（Black Panther 2）原定在2022年推出，影片尚未開拍。