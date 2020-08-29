【欺凌再現】石排灣邨遊樂場疑爆欺凌事件　校服女生掌摑1人8青年旁觀叫囂

▲ 石排灣邨遊樂場疑爆欺凌事件，校服女生掌摑1人，8名青年旁觀叫囂。

校園欺凌事件時有發生，近日有網民於社交媒體發布一段疑似欺凌事件的影片，背景是香港仔石排灣邨遊樂場，當時一名身穿校服的女生掌摑另一人，現場的8名青年男女只在旁觀看叫囂，並沒有阻止惡行。

目擊者歡呼沒制止

該名網民本周四（27日）下午4時多，於facebook群組「石排灣街坊吹水會」發布一段約45秒的影片，據知現場為石排灣邨碧蔚樓遊樂場。從影片可見，一名穿著校服的女生掌摑一人，受害人背著鏡頭，未見容貌，而在場男女容貌清晰可見。

掌摑人的女生身後有3名少女，她們未有阻止女生的惡行，在遊樂場另一邊有5名少年坐在地上，見到女生掌摑人隨即發出歡呼叫囂聲。

有網民留言問拍片者為何不大聲喝止，發片網民表示做了手術未能說話，他留言指已通知南區區議員（石漁選區）陳衍冲到場了解。陳衍冲亦在留言回覆，他到場後已提醒在場男女「已經有人影咗，唔好再犯。同埋唔好聚集。」

已聯絡女生學校

有網民質疑他為何不報警處理，他其後稱應考慮報警後可能會發生的問題，包括︰「有冇諗過報咗警其實係將呢班小朋友推去一個更加返唔到轉頭嘅位置？有冇考慮過佢哋冇得返轉頭，反而會更加變本加厲作出報復？會將受害者放喺個更加危險嘅位置？又或者可能就係一句報警就影響咗嗰班小朋友一生，甚至乎佢哋嘅家庭？」

他指已聯絡女生的學校，希望不會再發生同類事件，欲透過教育糾正學生的行為。

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責任編輯︰駱秀玲