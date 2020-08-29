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【全民檢測】實測預約過程約2分鐘完成　檢測中心設施曝光採樣站設間隔

社會 10:46 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

灣仔伊利沙伯體育館的檢測中心。（讀者提供圖片）

普及社區檢測計劃下周二展開，市民今早（29日）7時開始可以上網預約，有關預約過程約2分鐘完成。公務員事務局局長聶德權表示目前系統運作暢順，指理解市民擔心部分檢測中心較近民居，但今次檢測對象是無病徵的市民，檢測中心與街上的風險相若。

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TOPick記者早上登入計劃的網頁預約過程順暢，需要填寫姓名、香港身份證或出世紙號碼及手機號碼，之後選擇檢測中心和時段，每節30分鐘，有關登記過程約兩分鐘，當成功預約隨即收到確認短訊通知。

有讀者向TOPick提供檢測中心的圖片，其中位於灣仔伊利沙伯體育館的檢測中心，所有防疫措施及隔版等已準備就緒，場內的等候區也有一定距離，有關計劃詳情及141個檢測點，即看：【下一頁】

聶德權出席港台節目《星期六問責》指市民只是在採樣時才會除口罩，最多只需幾分鐘，場內亦有足夠預防感染控制措施，相信市民受感染的風險不高。他又說，檢測中心內有獨立的採樣站，每個採樣站都有間隔，如果市民採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，消毒清潔後再重開。

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記者：伍瑋瑋

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