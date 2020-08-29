【全民檢測】141檢測點包括學校、體育館　場內設施曝光採樣站設間隔【多圖】

▲ 灣仔伊利沙伯體育館的檢測中心。（讀者提供圖片）

普及社區檢測計劃下周二展開，市民今早7時開始可以上網預約。公務員事務局局長聶德權表示目前系統運作暢順，指理解市民擔心部分檢測中心較近民居，但今次檢測對象是無病徵的市民，檢測中心與街上的風險相若。

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聶德權出席港台節目《星期六問責》指市民只是在採樣時才會除口罩，最多只需幾分鐘，場內亦有足夠預防感染控制措施，相信市民受感染的風險不高。他又說，檢測中心內有獨立的採樣站，每個採樣站都有間隔，如果市民採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，消毒清潔後再重開。

TOPick接獲讀者提供檢測中心的圖片，位於灣仔伊利沙伯體育館的檢測中心，所有防疫措施及隔版等已準備就緒，場內的等候區也有一定距離，有關計劃詳情及141個檢測點，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋