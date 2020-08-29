【第2號癌症殺手】《黑豹》男主角43歲患大腸癌離世 5大不良生活習慣增患大腸癌風險

▲ 《黑豹》男主角查特域克保斯曼病逝不敵大腸癌離世。

《黑豹》男主角查特域克保斯曼病逝（Chadwick Boseman）8月28日不敵癌魔逝世， 終年43歲。家人發表聲明，指查特域克保斯曼4年前確診結腸癌，形容他是真正的鬥士，一直堅持不懈，帶來很多人喜愛的電影。

查特域克保斯曼年紀輕輕就因大腸癌離世，其實大腸癌近年的患者愈來愈年輕化，大腸癌是本港第2號殺手，發病率及死亡率也在所有癌症中位列第二，其中腹部不適，出現絞痛或腹脹也是大腸癌的病徵！

罹患大腸癌的成因多種，本港衛生署指出，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

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大腸癌病徵

另外，根據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。

有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。

大便帶血或有黏液。

大便呈幼條狀。

腹部不適，如絞痛或腹脹。

腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。

後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

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責任編輯：鄺嫻