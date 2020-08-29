  • 31°C
香港時間 : 2020829日 (週六) 11:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

公務員試用期被捕可終止合約　聶德權：因誤會而結合因了解而分手

政治 10:47 2020/08/29

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

公務員事務處早前去信各政府部門主管，表明公務員在試用期間，若因參與非法公眾活動被捕及遭起訴，應被解僱。公務員事務局局長聶德權今早出席電台節目時再解釋，指部門首長在考慮是否終止涉事公務員試用期時，會為當事人提供申訴機會，確保做法公平、公正。

他形容，有關安排下，涉事公務員與政府是「因誤會而結合，因了解而分手」，強調3年試用期內，政府會了解到員工是否合適，僱員亦了解職位是否適合自己，表明政府對公務員品行、操守及表現有嚴格要求。

對於有關人士若只遭起訴，最後被判無罪，會否擔心「冤枉好人」。聶德權強調，政府已考慮到有關門檻已足夠合適作判斷。

另外，對於特首林鄭月娥日前批評，一些「所謂專家及醫生」抹黑全民檢測計劃。聶德權認為，有關說法是針對近年出現的社會現象，指每當一政策或議題涉及中央或內地，就有人會挑動市民矛盾和對立，將事件妖魔化。

他認為，各界對醫療議題有不同看法很正常，如專家是按照道理對政府政策提出質疑，完全沒有問題，政府會多聽意見及溝通，但若不顧事實作出攻擊，相信市民自有判斷。聶德權又強調，政府做決定時不可能滿足所有人，希望市民判斷有關質疑是否基於政治立場而進行肆意攻擊。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇

相關文章

【港區國安法】聶德權籲全體公務員各司其職
19:17 2020/07/02
【港區國安法】聶德權籲全體公務員各司其職
公務員試用期因非法公眾活動被捕　聶德權︰可終止試用
15:56 2020/08/23
公務員試用期因非法公眾活動被捕　聶德權︰可終止試用
【全民檢測】聶德權籲僱主安排讓僱員辦公時間外出檢測　建議僱主為外傭預約參與
11:50 2020/08/28
【全民檢測】聶德權籲僱主安排讓僱員辦公時間外出檢測　建議僱主為外傭預約參與
政治 政府公務員綜合招聘考試 公務員事務局 聶德權

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
19:00 2020/08/27
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來
15:10 2020/08/26
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來