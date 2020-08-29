公務員試用期被捕可終止合約　聶德權：因誤會而結合因了解而分手

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

公務員事務處早前去信各政府部門主管，表明公務員在試用期間，若因參與非法公眾活動被捕及遭起訴，應被解僱。公務員事務局局長聶德權今早出席電台節目時再解釋，指部門首長在考慮是否終止涉事公務員試用期時，會為當事人提供申訴機會，確保做法公平、公正。

他形容，有關安排下，涉事公務員與政府是「因誤會而結合，因了解而分手」，強調3年試用期內，政府會了解到員工是否合適，僱員亦了解職位是否適合自己，表明政府對公務員品行、操守及表現有嚴格要求。

對於有關人士若只遭起訴，最後被判無罪，會否擔心「冤枉好人」。聶德權強調，政府已考慮到有關門檻已足夠合適作判斷。

另外，對於特首林鄭月娥日前批評，一些「所謂專家及醫生」抹黑全民檢測計劃。聶德權認為，有關說法是針對近年出現的社會現象，指每當一政策或議題涉及中央或內地，就有人會挑動市民矛盾和對立，將事件妖魔化。

他認為，各界對醫療議題有不同看法很正常，如專家是按照道理對政府政策提出質疑，完全沒有問題，政府會多聽意見及溝通，但若不顧事實作出攻擊，相信市民自有判斷。聶德權又強調，政府做決定時不可能滿足所有人，希望市民判斷有關質疑是否基於政治立場而進行肆意攻擊。

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責任編輯：李淇