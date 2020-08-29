【新冠肺炎】Foodpanda外賣員一家5口4人中招　曾到訪將軍澳尚德廣場、金鐘海富中心

▲ Foodpanda外賣員一家曾到訪將軍澳尚德廣場、金鐘海富中心。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心昨（28日）公布新增13宗確診個案，10宗為本地感染病例。當中有7宗與早前個案相關，3宗源頭不明。源頭不明個案中，包括一家五口中有4人先後感染，其中染疫母親為Foodpanda外賣員，於將軍澳工作。

衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有5間食肆曾有確診者到訪，包括：

（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

油尖旺 金巴利道26 號 霸嗎拉麵 23/08/2020 #4757

東區 友邦香港大樓 Pret A Manger 21/08/2020 #4757

將軍澳 TKO Spot 一粥麵 20/08/2020 #4763

將軍澳 TKO Spot 肯德基 20/08/2020 #4763

油尖旺 永發大廈 Isaak's 19/08/2020 #4757

其中，染疫的54歲Foodpanda外賣員（#4762）、其病故後確診的丈夫（#4763）及長子（#4761），曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」，已逝丈夫（#4763）生前到訪過尚德廣場的一粥麵及肯德基。而其30歲長子（#4761），則於8月27日到過金鐘海富中心II座。

另由於Foodpanda外賣員（#4762）工作時有戴手套，故客人不會視為緊密接觸者。

這家庭中，54歲染疫母最早於8月初發病，而其丈夫於本周三送往將軍澳醫院，但當日急速死亡，他於本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診。另發現其無病徵且對病毒呈陰性的次子，體內已有抗體。

更多詳情即睇：【新冠肺炎】一家五口四人感染母親任Foodpanda外賣員 父親暴斃後始確診

另外2宗源頭不明個案包括一名在鰂魚涌「Pret A Manger」任兼職收銀的19歲女學生（#4757）和一名於港景峯工作的地產經紀（#4764）。

19歲女學生（#4757）於8月21日起發病，發病前曾到訪永發大廈Isaak's，發病後曾去過金巴利道霸嗎拉麵及鰂魚涌Pret A Manger。

同場加映：日常生活減低感染風險小貼士↓

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責任編輯：楊宛茜