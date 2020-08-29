【新冠肺炎】消息：本港今日新增約18宗確診個案
社會 12:38 2020/08/29
本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，昨日（28日）新增個案再降至13宗病例，本地感染佔10宗，消息指本港今日（29日）新增約18宗確診個案，較昨日微升。
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昨日新增的個案中包括一家五口中有4人先後感染，涉一對夫婦及其長子，該家庭中54歲染疫母最早於8月初發病，而其丈夫就是本周三送往將軍澳醫院，但當日急速死亡的59歲男死者，他本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診，詳情即睇 :【下一頁】
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另外普及社區檢測計劃下周二 （1日）展開，市民今早（29日）7時開始可以上網預約。公務員事務局局長聶德權表示目前系統運作暢順，指理解市民擔心部分檢測中心較近民居，但今次檢測對象是無病徵的市民，檢測中心與街上的風險相若，有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】
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記者：伍瑋瑋