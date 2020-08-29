  • 32°C
香港時間 : 2020829日 (週六) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大步檻過】37歲苟芸慧婚後2年想造人　疑因雪卵致身體不適送院治理

娛樂 11:39 2020/08/29

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

苟芸慧疑因雪卵打谷卵針而令身體不適。

藝人苟芸慧與老公陸漢洋於2018年結婚，但結婚兩年都未有生育。有報道指，苟芸慧早前因雪卵而打谷卵針，但由於她現時忙於法國甜品課程的畢業試，又會跑步運動，致休息不足血糖低頭暈送院。

苟芸慧身體不適入院治理。（Instagram圖片）

疑因雪卵致身體不適

昨日，苟芸慧在Instagram即時動態中一連貼出數張留院的照片手插喉管，不過經過一輪的休息，她的健康已漸恢復。苟芸慧亦不忘放閃多謝老公送來的愛心湯，並寫上：「謝謝，千言萬語都不夠你的愛心湯」。

苟芸慧獲老公送愛心湯。（Instagram圖片）

【一索得男】古巨基太太成功高齡產子　傳夫婦斥百萬雪卵終如願抱B

現年37歲的苟芸慧與老公在兩年前結婚，但就以事業行先，故兩年來都未有生子。不過，近日她就似乎準備好想做媽媽。有報道指，苟芸慧打谷卵針，但因要準備甜品課程畢業試而受壓力。正當她以為身體已恢復時，卻在一次跑步感身體不適，頭暈冒冷汗，甚至呼吸困難。

入院後，醫生指幸好及時送院，否則後果不堪設想。現時，她正留院治療，不過精神看似已頗為不錯。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

甲狀線曾出問題

苟芸慧於2009年參加國際中華小姐，奪冠入行，加入初時受無綫力捧，成為觀眾焦點。事業順利，但她的感情路上曾遇各種波折，她於2010年與羅天宇發展姊弟戀，不過只維持了兩年便分手。

【龍兄虎弟】羅天宇胡㻗性格南轅北轍　兄弟表面鬥氣實際彼此關心

苟芸慧於2012年因與郭富城拍廣告而傳出緋聞，但在面對緋聞和抨擊下，她便因壓力致甲狀線出現問題，令體形腫脹。有指她於暴肥期的體重曾重達170磅。

幸好在休息後，她便以Fit爆身材回歸。之後，她與錫礦大王後人陸漢洋傳出緋聞，翌年承認拍拖。18年2月宣布已接受男友求婚，並秘密往多倫多註冊結婚，正式做幸福人妻。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【一索得男】古巨基太太成功高齡產子　傳夫婦斥百萬雪卵終如願抱B
10:21 2020/03/17
【一索得男】古巨基太太成功高齡產子　傳夫婦斥百萬雪卵終如願抱B
【兒科醫生】鍾嘉欣回港拍劇與子女分隔兩地落淚　鄭嘉穎催馬國明：有仔趁嫩生【有片】
11:54 2020/08/22
【兒科醫生】鍾嘉欣回港拍劇與子女分隔兩地落淚　鄭嘉穎催馬國明：有仔趁嫩生【有片】
苟芸慧 雪卵 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
19:00 2020/08/27
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來
15:10 2020/08/26
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來