【大步檻過】37歲苟芸慧婚後2年想造人　疑因雪卵致身體不適送院治理

▲ 苟芸慧疑因雪卵打谷卵針而令身體不適。

藝人苟芸慧與老公陸漢洋於2018年結婚，但結婚兩年都未有生育。有報道指，苟芸慧早前因雪卵而打谷卵針，但由於她現時忙於法國甜品課程的畢業試，又會跑步運動，致休息不足血糖低頭暈送院。

▲ 苟芸慧身體不適入院治理。（Instagram圖片）

疑因雪卵致身體不適

昨日，苟芸慧在Instagram即時動態中一連貼出數張留院的照片手插喉管，不過經過一輪的休息，她的健康已漸恢復。苟芸慧亦不忘放閃多謝老公送來的愛心湯，並寫上：「謝謝，千言萬語都不夠你的愛心湯」。

▲ 苟芸慧獲老公送愛心湯。（Instagram圖片）

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現年37歲的苟芸慧與老公在兩年前結婚，但就以事業行先，故兩年來都未有生子。不過，近日她就似乎準備好想做媽媽。有報道指，苟芸慧打谷卵針，但因要準備甜品課程畢業試而受壓力。正當她以為身體已恢復時，卻在一次跑步感身體不適，頭暈冒冷汗，甚至呼吸困難。

入院後，醫生指幸好及時送院，否則後果不堪設想。現時，她正留院治療，不過精神看似已頗為不錯。

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甲狀線曾出問題

苟芸慧於2009年參加國際中華小姐，奪冠入行，加入初時受無綫力捧，成為觀眾焦點。事業順利，但她的感情路上曾遇各種波折，她於2010年與羅天宇發展姊弟戀，不過只維持了兩年便分手。

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苟芸慧於2012年因與郭富城拍廣告而傳出緋聞，但在面對緋聞和抨擊下，她便因壓力致甲狀線出現問題，令體形腫脹。有指她於暴肥期的體重曾重達170磅。

幸好在休息後，她便以Fit爆身材回歸。之後，她與錫礦大王後人陸漢洋傳出緋聞，翌年承認拍拖。18年2月宣布已接受男友求婚，並秘密往多倫多註冊結婚，正式做幸福人妻。