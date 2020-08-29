  • 32°C
香港時間 : 2020829日 (六) 12:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【點心放題】九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題 $158起任食40款點心再送鮑魚撻

精明消費 12:06 2020/08/29

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題。

點心都有放題任食！位於紅磡黃埔海濱的五星級九龍海逸君綽酒店(Harbour Grand Kowloon Hotel)內「海雲天」，推出期間限定午市90分鐘點心放題優惠，可以任食40款點心、小食，每位客人更會獲送每人一客椰皇燕窩燉鮮奶、芝士焗蟹蓋、富貴鮑魚撻，點心及小食更是酒店級出品，用料上盛，價錢只每位只需$158起。

即日起至2020年9月30日，「海雲天」推出期間限定午市90分鐘點心放題，可以任食40多款酒店級點心、小食，包括有人氣黑金流沙包、鮑汁雞腳、川味口水雞、椒鹽豆腐粒等等，另外每位加88元，更可以任飲紅白餐酒及橙汁。

即睇任食點心的賣相

    點擊圖片放大
    +3
    +2

酒店還有個打卡位，如果獲安排坐在窗邊位，可以欣賞210度維港景色，一邊食點心一邊睇靚景，人生享受。如果想定位，可透過KKday或Togetda預訂。

午市點心放題供應時間及價錢：

星期一至五 11am-3pm $158

星期一至日及公眾假期 2:30-4:30pm $158

星期六至日及公眾假期 11am – 2:30pm $198
 

 

著數優惠 點心 酒店 放題

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
19:00 2020/08/27
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來
15:10 2020/08/26
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來