【點心放題】九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題 $158起任食40款點心再送鮑魚撻

▲ 九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題。

點心都有放題任食！位於紅磡黃埔海濱的五星級九龍海逸君綽酒店(Harbour Grand Kowloon Hotel)內「海雲天」，推出期間限定午市90分鐘點心放題優惠，可以任食40款點心、小食，每位客人更會獲送每人一客椰皇燕窩燉鮮奶、芝士焗蟹蓋、富貴鮑魚撻，點心及小食更是酒店級出品，用料上盛，價錢只每位只需$158起。

即日起至2020年9月30日，「海雲天」推出期間限定午市90分鐘點心放題，可以任食40多款酒店級點心、小食，包括有人氣黑金流沙包、鮑汁雞腳、川味口水雞、椒鹽豆腐粒等等，另外每位加88元，更可以任飲紅白餐酒及橙汁。

即睇任食點心的賣相

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酒店還有個打卡位，如果獲安排坐在窗邊位，可以欣賞210度維港景色，一邊食點心一邊睇靚景，人生享受。如果想定位，可透過KKday或Togetda預訂。

午市點心放題供應時間及價錢：

星期一至五 11am-3pm $158

星期一至日及公眾假期 2:30-4:30pm $158

星期六至日及公眾假期 11am – 2:30pm $198

