【新冠肺炎】威爾斯醫院兩名確診病人離世　累計86宗死亡個案

▲ 威爾斯醫院有兩名確診患者離世，一人是耆康會啟業護理安老院院友。

威爾斯親王醫院發言人今日（29日）公布，兩名確診新冠肺炎的病人分別於昨晚及今日下午離世，其中一人是九龍灣耆康會啟業護理安老院院友。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約18宗確診個案

一名63歲有長期病患的男病人（個案編號：2716），患者居於恆安邨恆山樓，他在7月25日因手肘受傷及發燒入院接受治療，其後確診，病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於8月24日解除其隔離令。

病人因呼吸衰竭須使用呼吸機，並於深切治療部繼續留醫。病人病情其後持續惡化，延至昨晚8時15分離世。

另一名98歲女病人（個案編號：4565）本身有長期病患，是耆康會啟業護理安老院院友，患者8月17日因發燒及血含氧量低入院接受治療，其後確診，病人病情其後持續惡化，延至今日下午1時02分離世。

【新冠肺炎】袁國勇料秋冬爆第四波疫情 未來半年至一年的生活持續受影響

院方對兩名病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩宗個案，至今共有86名確診病人於公立醫院離世。

本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，昨日（28日）新增個案再降至13宗病例，本地感染佔10宗。新增的個案中包括一家五口中有4人先後感染，涉一對夫婦及其長子，該家庭中54歲染疫母最早於8月初發病，而其丈夫就是本周三送往將軍澳醫院，但當日急速死亡的59歲男死者，他本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診，詳情即睇 :【下一頁】

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，計劃在今日（29日）7時起接受市民預約登記，普及檢測計劃網頁已顯示141個檢測地點，網上預約系統開放7日，有關141檢測地點及採樣方式，即睇:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋