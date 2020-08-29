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【新冠肺炎】袁國勇料秋冬爆第四波疫情　未來半年至一年的生活持續受影響

社會 11:46 2020/08/29

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袁國勇形容第三波疫情回落僅屬「慘勝一場」。

政府專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇預計，在即將來臨的秋冬，新冠肺炎疫情必定再次惡化，迎來第四波疫情，籲政府參考第三波疫情的情況改善防疫措施，邊境控制必須做到接近滴水不漏，料市民的日常生活在未來半年到一年會持續受影響，並建議自願或擔心染病的市民，參加政府即將展開的普及社區檢測計劃。

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袁國勇今（29日）早透過港台節目《香港家書》表示，因大多數呼吸道病毒在低溫和乾燥的天氣更容易傳播，而新冠病毒亦是在去年12月開始爆發，預計在即將來臨的秋冬，疫情必定會再次惡化。

他形容本港在第三波疫情回落僅屬「慘勝一場」，所付出的人命和經濟代價非常大，提出多項改善防疫措施，包括在邊境控制必須做到接近滴水不漏，豁免的人數應盡量減少，所有豁免人士到港後應再接受香港的病毒測試。

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此外，必須讓全港18區所有政府門診，隨時派發樣本瓶給任何覺得有需要、或有輕微上呼吸道病徵的市民做病毒測試，所有報告必須在一日內完成，只要在未有大爆發時做足夠的測試，才可避免做複雜且昂貴的全民檢測；市民亦要盡量減少除下口罩聚餐或交談的時間，並記錄出外曾乘坐的交通工具車牌、到訪過的食肆和流連逾15分鐘的商舖等，協助當局做追蹤工作。

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他亦指出，本港在過去7個月無能力進行大量病毒測試，但現在有內地和本地醫護的支持，建議自願或擔心染病的市民，應該利用這14天機會作檢測，但與此同時，怎樣採樣亦引起爭議，他解釋只要正確採樣，無論鼻咽或咽喉拭子、或深喉唾液，都是可以接受的檢測樣本。

他又指，市民必須有心理準備，日常生活受影響的情況，可能會再持續多半年到一年，直到新冠病毒疫苗第三期臨床測試完成，證明安全有效，能大量生產及運到香港，生活才可回復正常。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：馮琪雅

 

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袁國勇 香港大學 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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