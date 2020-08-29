【隔夜菜】31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓　隔夜白菜莧菜小棠菜硝酸鹽含量最高【附蔬菜清單】

▲ 31歲男子疑食隔夜菜中毒致失明癱瘓。

為免浪費，不少人都會食剩菜剩飯，不過內地一名31歲男子於3年前，懷疑因食了隔夜菜中毒，導致急性胰腺炎、急性腎衰竭及肝功能受損，甚至在5個月後失明及下半身癱瘓。

據《梨視頻》報道，31歲男子曾春以往是一名記者，身高180cm，體重80公斤，平日都有運動、健身習慣。但就在2017年4月，他突然嘔吐、噁心、乏力，甚至嘔出胃酸和膽汁，家人馬上送他前往醫院。

結果，醫院診斷他是急性胰腺炎、急性腎衰竭及肝功能受損，搶救了2、3日才甦醒過來，之後也住了1個月ICU。醫生推斷，他是因為食了隔夜菜導致食物中毒。

出院後5個月，他又因胃炎住院，並突然在某日醒來後失明，一星期後甚至下半身癱瘓。

我在醫院也生命垂危，醫院每日都會下病危通知書。

他表示，自己以前經常捱夜、暴飲暴食，忙碌的話亦不會食早餐，還愛喝一點酒，也常食垃圾食品，「可能這些都對後來的病，埋下了伏筆」。

食安中心：隔夜菜含亞硝酸鹽

本港食安中心也曾指出進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

蔬菜硝酸鹽含量及各類剩菜可以存雪櫃時間：

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食安中心指：

硝酸鹽含量最高：莧菜、小棠菜和白菜，平均含量每公斤超過3500毫克。

硝酸鹽含量較低：碗豆、番茄、椰菜花、青瓜/黃瓜、茄子、西蘭花等。

減少硝酸鹽的方法

食安中心指，由於硝酸鹽可溶於水，因此清洗和用水焯菜能減少硝酸鹽含量。

水焯：水焯相比起浸泡更能有效減少蔬菜的硝酸鹽含量。以菜心、莧菜及西芹作實驗，水焯蔬菜1至3分鐘，已可減少硝酸鹽含量12至31%。

去皮：馬鈴薯等蔬菜在去皮後，硝酸鹽含量會大幅減少。

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責任編輯：羅嘉欣