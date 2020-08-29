【全民檢測】至中午12時共逾11.7萬登記 過程大致順暢

▲ （陳靜儀攝/資料圖片）

普及社區檢測計劃下周二展開，市民今早（29日）7時開始可以上網預約。政府表示，截至中午12時，有大約117700人透過上網預約登記，過程大致順暢。

TOPick記者早上登入計劃的網頁預約過程順暢，需要填寫姓名、香港身份證或出世紙號碼及手機號碼，之後選擇檢測中心和時段，每節30分鐘，有關登記過程約兩分鐘，當成功預約隨即收到確認短訊通知。

申請人需同意《收集個人資料聲明》，內容提及政府會根據檢測結果，使用收集到的個人資料與登記人跟進，所有個人資料不會向檢測機構披露，除屬陽性個案需另行跟進外，其他個案個人資料會在計劃完結後30日銷毀。

【全民檢測】實測預約過程約2分鐘完成 檢測中心設施曝光採樣站設間隔

聶德權出席港台節目《星期六問責》指市民只是在採樣時才會除口罩，最多只需幾分鐘，場內亦有足夠預防感染控制措施，相信市民受感染的風險不高。他又說，檢測中心內有獨立的採樣站，每個採樣站都有間隔，如果市民採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，消毒清潔後再重開。

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責任編輯：李淇