【另類啃老】現實版「巨嬰」33歲媽寶逃避長大　著尿片咬奶嘴睡BB床靠父母養

▲ 美國一名年逾30歲男子做「巨嬰」，著尿片、咬奶嘴、睡BB床等，甚至要媽媽餵食。

「媽寶」代表事事聽從媽媽、沒有主見的成年人，尤其指男性。美國一名年逾30歲的男子名副其實是一名媽寶「巨嬰」，不僅著尿片、咬奶嘴、用奶樽、睡BB床等，甚至要媽媽餵食，一直靠著父母供養。

留戀童年生活拒長大

近日有關美國男子傑克的影片傳出，綜合外國傳媒報道，他年約33歲，即使成年的他生活卻像一個嬰兒。他不但要媽媽陪伴，而且如同嬰兒要喝奶、穿尿片，更不時要媽媽餵奶、餵食，如果媽媽不餵他，他寧願挨餓。

▲ 肥胖的傑克不工作，不開心就哭鬧。（影片截圖）

傑克留戀童年生活，一直拒絕長大，他不開心或肚餓時就大哭大鬧。市面沒有適合他的巨型嬰兒用品，媽媽為了配合他，只能為他訂製，包括一張特大嬰兒床。

他不但睡在嬰兒床上，還要媽媽每晚說睡前故事，哄他睡覺，把他當作嬰兒般對待。

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長期在家無法融入社會

身型肥胖的他既不工作也不外出，長期留在家中，閒來就玩玩具。為了媽媽能好好照顧自己，他亦不准許媽媽工作。「巨嬰」生活時間久了，他根本無法融入社會，即使父母帶他出門，他已難以跟其他成年人溝通。

傑克的姊姊是一家的經濟支柱，對於弟弟的狀況，她表示非常無奈，雖然多次勸說媽媽不要縱容弟弟，但媽媽也沒辦法。

媽媽亦憂慮隨著她年齡漸長，體力和心力都有限，未必能再長期照顧兒子。她希望兒子趕快醒覺，重回正常人生。

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責任編輯︰王明芳