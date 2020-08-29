【新冠肺炎】許樹昌：防疫措施只局部有效　全民檢測假陽性機會微不會「捉錯人」

▲ 中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近兩周本港每日確診數字維持約20宗，形容情況「拉鋸」，反映病毒已滲入社區不同層面，感染源頭不明的個案達3成或以上，社區隱形傳播鏈未能截斷，形容現時的防疫措施只是局部有效。（資料圖片）

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今（29日）表示，近兩周本港每日確診數字維持約20宗，形容情況「拉鋸」，反映病毒已滲入社區不同層面，感染源頭不明的個案達3成或以上，社區隱形傳播鏈未能截斷，形容現時的防疫措施只是局部有效，雖然確診數字不至於幾何級上升，但無法降至「零確診」。

對於政府將於下周二（9月1日）推出的普及社區檢測計劃，許樹昌指出，社區會堂及學校禮堂等採樣場所空氣流動，位置寬敞，有足夠地方讓醫療人員更換防護裝備，加上市民須透過網上預約登記，不會有人群聚集風險，場內人數有預算，籲市民無需擔心。

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他又指，即使3間私營化驗所驗出參與計劃的市民對病毒呈陽性反應，僅屬初步確診，會由衛生署實驗室覆檢「守尾門」，證實陽性才安排市民隔離，相信出現「假陽性」的機會很微，認為不會「捉錯人」。

他重申，計劃有助找出無徵狀的帶病毒者、截斷社區傳播鏈，市民回復正常生活的機會較高，但要有多人參與才能較佳效果，呼籲市民盡量參與，但由於平日外出亦有機會接觸到無徵狀帶病毒者，勿掉以輕心。

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對於食肆昨（28日）起可延長晚市堂食至晚上9時，許樹昌說，當疫症仍在社區爆發，放寬措施有一定風險，但如果食客跟足指引，進食後立即戴口罩，相信少量放寬可紓緩市民需要及飲食業界壓力，若一、兩周後再無出現與食肆相關的爆發，政府可考慮逐步放寬，但每檯人數上限、入座率及營業時間均須設限，避免市民外出大肆慶祝。

堂食防疫要求方面，他指出，不少食肆位於較舊的樓宇，較難要求食肆跟醫院規格換小時換氣6次，但建議設「執枱專員」，分開上菜和收碟的人手，減低飛沫傳播的風險，並加設高效空氣過濾機及保持通風等，加強防疫。

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至於學校恢復面授課堂的條件，他相信難以等到跌至零確診，建議待確診數字繼續下降至單位數才復課，並參照之前的復課安排，先讓3級高年級以半日上課，並避免早會及進行有接觸性的運動等。

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記者：馮琪雅