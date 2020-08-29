法國運動用品品牌 DECATHLON再擴展香港業務　年底將於中環、九龍灣開分店

▲ Alexande de Toldi、陳奐仁、Marc Antoine Lepley、曾綺婷、李振豪。

法國運動用品品牌 DECATHLON，自2017年8月進駐香港後，至今已於銅鑼灣、旺角及將軍澳開設分店，品牌趁進軍香港3周年的日子，邀得近年瘦身成功的創作歌手陳奐仁，新冠肺炎康復者香港空手道代表隊成員李振豪、曾綺婷擔任「一日運動大使」，向市民推介將運動融入生活。

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DECATHLON 香港行政總裁 Marc Zielinski指品牌一直鼓勵更多人將運動融入生活，同時宣布在年底分別於中環、九龍灣開設分店，讓大眾更易接觸各類產品，投入運動世界。

責任編輯：陳珈希

