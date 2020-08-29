法國運動用品品牌 DECATHLON再擴展香港業務 年底將於中環、九龍灣開分店 精明消費 13:11 2020/08/29 分享： 熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ Alexande de Toldi、陳奐仁、Marc Antoine Lepley、曾綺婷、李振豪。 法國運動用品品牌 DECATHLON，自2017年8月進駐香港後，至今已於銅鑼灣、旺角及將軍澳開設分店，品牌趁進軍香港3周年的日子，邀得近年瘦身成功的創作歌手陳奐仁，新冠肺炎康復者香港空手道代表隊成員李振豪、曾綺婷擔任「一日運動大使」，向市民推介將運動融入生活。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 DECATHLON 香港行政總裁 Marc Zielinski指品牌一直鼓勵更多人將運動融入生活，同時宣布在年底分別於中環、九龍灣開設分店，讓大眾更易接觸各類產品，投入運動世界。 責任編輯：陳珈希 相關文章 【Chanel加價】傳Chanel 9月初再度上調價格 熱賣款Coco handle歐洲門市已加6% 16:44 2020/08/28 【Chanel加價】傳Chanel 9月初再度上調價格 熱賣款Coco handle歐洲門市已加6% 【酒店優惠】港島太平洋酒店住宿優惠 $800入住尊尚客房包2人4道菜晚餐【內附連結】 15:20 2020/08/28 【酒店優惠】港島太平洋酒店住宿優惠 $800入住尊尚客房包2人4道菜晚餐【內附連結】 【晚市優惠】Eaton HK米芝蓮1星逸東軒多項美食優惠 晚市堂食7折午市點心$38起 15:51 2020/08/28 【晚市優惠】Eaton HK米芝蓮1星逸東軒多項美食優惠 晚市堂食7折午市點心$38起 【當造西瓜】時令日本台灣西瓜大比拚 果欄老闆娘教3招揀爆汁清甜靚西瓜 19:07 2020/08/28 【當造西瓜】時令日本台灣西瓜大比拚 果欄老闆娘教3招揀爆汁清甜靚西瓜 【點心放題】九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題 $158起任食40款點心再送鮑魚撻 今日 12:06 【點心放題】九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題 $158起任食40款點心再送鮑魚撻 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情