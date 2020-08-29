  • 33°C
香港時間 : 2020829日 (六) 14:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

法國運動用品品牌 DECATHLON再擴展香港業務　年底將於中環、九龍灣開分店

精明消費 13:11 2020/08/29

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

Alexande de Toldi、陳奐仁、Marc Antoine Lepley、曾綺婷、李振豪。

法國運動用品品牌 DECATHLON，自2017年8月進駐香港後，至今已於銅鑼灣、旺角及將軍澳開設分店，品牌趁進軍香港3周年的日子，邀得近年瘦身成功的創作歌手陳奐仁，新冠肺炎康復者香港空手道代表隊成員李振豪、曾綺婷擔任「一日運動大使」，向市民推介將運動融入生活。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

DECATHLON 香港行政總裁 Marc Zielinski指品牌一直鼓勵更多人將運動融入生活，同時宣布在年底分別於中環、九龍灣開設分店，讓大眾更易接觸各類產品，投入運動世界。

責任編輯：陳珈希
 

相關文章

【Chanel加價】傳Chanel 9月初再度上調價格 熱賣款Coco handle歐洲門市已加6%
16:44 2020/08/28
【Chanel加價】傳Chanel 9月初再度上調價格 熱賣款Coco handle歐洲門市已加6%
【酒店優惠】港島太平洋酒店住宿優惠　$800入住尊尚客房包2人4道菜晚餐【內附連結】
15:20 2020/08/28
【酒店優惠】港島太平洋酒店住宿優惠　$800入住尊尚客房包2人4道菜晚餐【內附連結】
【晚市優惠】Eaton HK米芝蓮1星逸東軒多項美食優惠　晚市堂食7折午市點心$38起
15:51 2020/08/28
【晚市優惠】Eaton HK米芝蓮1星逸東軒多項美食優惠　晚市堂食7折午市點心$38起
【當造西瓜】時令日本台灣西瓜大比拚　果欄老闆娘教3招揀爆汁清甜靚西瓜
19:07 2020/08/28
【當造西瓜】時令日本台灣西瓜大比拚　果欄老闆娘教3招揀爆汁清甜靚西瓜
【點心放題】九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題 $158起任食40款點心再送鮑魚撻
今日 12:06
【點心放題】九龍海逸君綽酒店推90分鐘點心放題 $158起任食40款點心再送鮑魚撻
肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
19:00 2020/08/27
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來
15:10 2020/08/26
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來