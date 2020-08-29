  • 31°C
香港時間 : 2020829日 (週六) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大哥賣樓】疑成龍北京豪宅變銀主盤　以7190萬人民幣底價公開拍賣　

娛樂 14:23 2020/08/29

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

成龍被指以7190萬低價拍賣北京的豪宅。

內地有網民發佈一篇以「據說是成龍的房子」為題的帖子，貼出成龍疑拍賣北京豪宅的消息。據內地媒體報導，成龍於當地區確實有豪宅，市值更值約1億人民幣，但據拍賣網顯示，疑財囷的成龍卻以底價7190萬人民幣拍賣北京豪宅套現。

疑為成龍的豪宅拍賣消息傳出。（微博圖片）

拍賣房祖名吸毒被捕的住所

成龍疑拍賣的豪宅位於北京東城區，並將於9月28日開始拍賣。而且，有指該豪宅便是2014年，房祖名與台灣男星柯震東涉吸毒的被捕住所，只是不清楚確切的門牌號碼。

當年，警方在寓所中搜獲超過100克大麻，房祖名亦表示已吸毒長達8年，最後被判刑6個月及罰款2,000元人民幣了事。

【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師　大哥： 李小龍被神化

    點擊圖片放大
    +4
    +3

從拍賣網可見，豪宅內部的裝潢奢華，擺放了不同的豪華傢俱，有大餐桌、書櫃、大沙發及各式各樣的擺設等，單位設有6房3廳，面積約為13,178呎。

疑被強制法拍

成龍在影壇有名有地位，曾被估計身家高達3.95億美元，雖然有指成龍或因財困而拍賣豪宅，但另有說法就指豪宅是被法拍。

【男神抗疫】古天樂網上直播分享居家運動心得　送一萬個港產口罩贈香港人

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據報指，成龍在14年前曾幫該豪宅建商推銷房子，之後以酬金購入該建商的兩間豪宅。但建商交房予成龍後，並無辦理好產權變更手續，之後建商有財務糾紛，債主提告令成龍的豪宅被強制法拍。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【認錯人】譚詠麟誤把衛詩當衛蘭　樂迷恐燈神譚校長發功：一口氣燈晒兩個人
17:49 2020/08/03
【認錯人】譚詠麟誤把衛詩當衛蘭　樂迷恐燈神譚校長發功：一口氣燈晒兩個人
【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因
13:36 2020/08/15
【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因
【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師　大哥： 李小龍被神化
16:37 2020/08/08
【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師　大哥： 李小龍被神化
成龍 拍賣 豪宅 房祖名 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
19:00 2020/08/27
【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來
15:10 2020/08/26
【反黑路人甲】張國強結婚32年零緋聞　拒當虎爸爸任子女憑興趣發展將來