【大哥賣樓】疑成龍北京豪宅變銀主盤　以7190萬人民幣底價公開拍賣　

▲ 成龍被指以7190萬低價拍賣北京的豪宅。

內地有網民發佈一篇以「據說是成龍的房子」為題的帖子，貼出成龍疑拍賣北京豪宅的消息。據內地媒體報導，成龍於當地區確實有豪宅，市值更值約1億人民幣，但據拍賣網顯示，疑財囷的成龍卻以底價7190萬人民幣拍賣北京豪宅套現。

▲ 疑為成龍的豪宅拍賣消息傳出。（微博圖片）

拍賣房祖名吸毒被捕的住所

成龍疑拍賣的豪宅位於北京東城區，並將於9月28日開始拍賣。而且，有指該豪宅便是2014年，房祖名與台灣男星柯震東涉吸毒的被捕住所，只是不清楚確切的門牌號碼。

當年，警方在寓所中搜獲超過100克大麻，房祖名亦表示已吸毒長達8年，最後被判刑6個月及罰款2,000元人民幣了事。

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從拍賣網可見，豪宅內部的裝潢奢華，擺放了不同的豪華傢俱，有大餐桌、書櫃、大沙發及各式各樣的擺設等，單位設有6房3廳，面積約為13,178呎。

疑被強制法拍

成龍在影壇有名有地位，曾被估計身家高達3.95億美元，雖然有指成龍或因財困而拍賣豪宅，但另有說法就指豪宅是被法拍。

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據報指，成龍在14年前曾幫該豪宅建商推銷房子，之後以酬金購入該建商的兩間豪宅。但建商交房予成龍後，並無辦理好產權變更手續，之後建商有財務糾紛，債主提告令成龍的豪宅被強制法拍。