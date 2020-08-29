【新冠肺炎】物管檢測計劃至今檢測9.7萬個樣本　5宗呈陽性已轉交衞生署跟進

▲ 民政總署透過物管檢測計劃至今（29日）收集和檢測近9.7萬個樣本。（資料圖片）

民政事務總署推出「物業管理前線員工2019冠狀病毒病社區檢測計劃」一個多月，為前線物管員工包括保安員及清潔工等，安排自願參與的一次性免費病毒檢測服務，截至今日（29日）已派發近16萬個樣本瓶予前線物管員工，並收集和檢測近9.7萬個樣本，當中5個樣本呈陽性反應，已轉交衞生署跟進。

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民政總署於7月20日推出「物管檢測計劃」，將於下周一（31日）完結，目標為約10萬名在私人物業工作的前線物管員工，以及6萬多名在各政府部門、香港房屋委員會及香港房屋協會轄下建築物工作的前線物管員工。

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署方表示感謝合作推行計劃的香港物業管理公司協會、香港服務同盟等及社區應急輔助隊，為保障前線物管員工和公眾的健康作出重大貢獻。

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記者：馮琪雅