【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　16宗屬本地感染病例

▲ 本港今日新增18宗確診個案，16宗屬本地感染病例。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午（29日）公布最新疫情。

張竹君指出本港今日新增18宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，分別在巴基斯坦及菲律賓抵港。在本地個案中，11宗與其他個案有關，包括元朗謝建華醫生診所護士確診，另一名兼職護士初步確診，8月26日最後上班日，在8月28日開始不適。匡智梨木樹宿舍多一名員工及一名院友確診。

另外有5宗不明源頭個案，包括2名退休人士、印籍外傭與傭主同住，沒有與其他外傭朋友相聚，而她的僱主是一名婆婆，居於葵涌興芳路運芳洋樓，同層有人確診，詳情即睇：【下一頁】

昨日 (28日)新增的個案中包括一家五口中有4人先後感染，涉一對夫婦及其長子，該家庭中54歲染疫母最早於8月初發病，而其丈夫就是本周三送往將軍澳醫院，但當日急速死亡的59歲男死者，他本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診，詳情即睇 :【下一頁】

另外普及社區檢測計劃下周二 （1日）展開，市民今早（29日）7時開始可以上網預約。食物及衞生局局長陳肇始在社交平台指，今日與公務員事務局局長聶德權到伊利沙伯體育館，出席參與「普及社區檢測計劃」的小隊組長及助理組長舉行的簡介會，有關141檢測地點及採樣詳情，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋