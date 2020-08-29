【電子煙危害】持續3星期高燒40℃以為肺炎　19歲少女吸電子煙「爛肺」雙肺發白

▲ 19歲少女吸電子煙致嚴重爛肺。

吸電子煙同樣危害健康！美國一名19歲華裔少女因連續3星期高燒40℃入院，經檢查後發現她的肺部嚴重受損，從CT片可見兩邊肺渾濁發白，在沒有感染其他疾病的情況下，醫生相信是因為她長期吸電子煙所致。

19歲少女Claire Chung於IG分享，去年12月她持續發燒3星期，最初以為只是普通感冒，但服用藥物後，40℃高燒仍然不退，於是便前往急症室。

經考慮過瘧疾、其他自身免疫疾病等，並進行過無數檢查，醫生發現她的左肺有輕微肺炎。當時她服用了2種抗生素，但仍燒至40℃，於是在聖誕節當日，便送往ICU治療。

住院期間，她繼續接受抗生素治療及靜脈注射，醫院急症科、肺科、傳染病科的醫生都為她進行了無數次檢查，但仍找不出病因。經CT掃描，發現她的肺部嚴重受損。

正常健康的肺，照出來應是黑色，但年僅19歲的她，兩肺渾濁、發白。

當醫生看到肺片，他除了「哇」一聲，給不出任何反應。並指從沒見到19歲少女的肺是這樣。

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最後經過更多檢查和支氣管鏡檢查，醫生判斷她沒有感染疾病，肺部的捐害是基於吸食電子煙所致。若她再遲一點入院，便有生命危險。由於對電子煙損害的研究甚少，醫生無法判斷她的肺部損傷是經由體液還是血液、感染細菌還是病毒所致，因此不知有效的治療方法。

最可怕的是，即使已造成嚴重傷害，但我從來感受不到。我從未試過呼吸急促、咳嗽，氣喘，胸痛或有任何呼吸道問題。這真是沉默的殺手。

所以，她呼籲大眾別為電子煙而傷害身體，並在IG分享自己的患病經歷警世。

電子煙可影響生殖能力和胎兒發展

據衛生署，電子煙是通過加熱一種溶液傳送氣霧供使用者吸用。電子煙將化學物質在高溫下加熱及汽化後有可能產生其他有害物質和致癌物，因此電子煙的危害不容低估。

有外國研究證實電子煙含有有毒物質，其中包括丙烯乙二醇、甘油及致癌物質如乙醛、甲醛等，損害健康。

香港吸煙與健康委員會委託香港浸會大學測試市面上13種電子煙，發現含有多種有害物質，包括甲醛、多環芳香烴(PAHs)及多溴聯苯醚(PBDEs)等，其中甲醛及多環芳香烴是已知致癌物，多溴聯苯醚會干擾甲狀腺分泌及影響生殖能力和胎兒發展。

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責任編輯：羅嘉欣