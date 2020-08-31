【教好SEN孩子】言語治療師擺脫學障困難苦讀奪3學位　總結過來人經驗：教好一個孩子可以挽救一個家庭

▲ HK童協創辦人鄭穎賢（Wincy），自小有學障困難，但憑苦讀摘取3個學位成為言語治療師。

有學障孩子的家長，面對子女學習，壓力龐大，同時也對他們日後升學感到無望和無助。言語治療師穎賢是學障患者，卻先後進修了3個學位，最後一個學位是言語治療師，只因她在國際學校教書時，體會到很多SEN學童面對資源缺乏，排期治療需時，故決定迎難而上，在再修讀言語治療學位，今天她同時是言語治療師及大學講師，回頭望過去，她體會到，那時候社會對學障認知不多，父母難難免有壓力，但今天她視障礙只是生命一部分，更寄語家長不應太早對小朋友灰心。

HK童協創辦人鄭穎賢（Wincy）的3個學位，包括教育學碩士及教育言語及語言病理學暨學習障礙理學碩士，現任香港教育大學學位課程講師及私人執業。她笑謂今天仍會把b與d調轉，把字串漏串錯而不自覺。口齒伶俐的她難以想像是選擇性緘默症患者，她謂小學時老師曾安排多嘴同學坐在隔離，試圖感染她，但其實她是因為緊張、焦慮才無法開口。

長大後才知道緘默症是一種社交焦慮，小學時卻被視為文靜，故操行一直高分。出來工作後也偶爾會說不出話。受學障和緘默的影響，自我形象也很低。

▲ Wincy畢業後選擇自行執業，圖為她用圖卡指導學生學字詞。(湯炳強攝)

小學發不出聲音

Wincy跟普遍學障生一樣，小學讀書讀極也不入腦，生活被補習填滿，當年補習社只會用傳統操練法教授，故一到考試期，她父母需要為她加補。

默極都默錯，爸爸會生氣，也試過被爸爸打。父母只是認為我不專心、懶惰、粗心大意；慢慢我也為自己貼上愚蠢的標籤。選擇性緘默症也讓我在學校被老師視為文靜學生，其實我在其他地方也能正常地發聲，唯獨在學校，無論如何都不能輕鬆地講話。

她記得小學時老師要求她答問題，她站起來講了答案，但老師說聽不到，於是她走到老師前面對着她的耳朵說，她還是聽不見。

原來我以為自己講了，卻沒有成功發出任何聲音。這樣的症狀一直到升中轉到一個陌生環境才漸漸好轉。

她強調到唸小五時，因多年的操練，書寫鏡面字的情況已改善很多，但其實學障生的學習困難遠遠不只是鏡面字如此簡單。

我們找文章的中心主旨，要比別人花幾倍時間，因我們怎樣看也看不明字詞、句段中間的層次問題，是如何關聯。學障生的腦部如同有幾條巴士綫，有一條塞咗，影響到理解。

盡管學習上困難重重，但她認為，最重要是能為自己訂位。

要明白自己強弱項，但不要單單看弱項，人總有自己特質，學術成績只是其中一把尺，不要標籤自己……其實我中四時已半放棄自己，幸好加入了劇社、合唱團，有人讚我把聲好聽，那是第一次聽到有人留意到我把聲，對我有很大意義。

▲ 唸小五時，因多年的操練，書寫鏡面字的情況已改善很多。(湯炳強攝)

要找到自我定位

她對學習的轉捩點，是找到自己真正想做的事。

其實學障生多被認定讀書不濟，不過不少台灣音樂人、政治人物也有學障，我也認識到一位學障生，他沒選擇升學，去了教長笛，收入也很好，即使是提早出來工作，只要找到人生目標便可以，所以同學要找到自我定位，父母的引導和看法也很重要。

擔當言語治療師後，Wincy更明白幫助一個小朋友不單只讓他變得更好，有時更可能挽救了一個家庭。

因為誤解，我們常常會互相傷害，像我的父母在我年少指摘我不用心、不用功，我也生氣父母對我的否定與不諒解。就在我接觸一個又一個的個案時，仿似和舊日的他們對話，我明白他們多了，漸漸釋懷。

▲ 她中五會考理科成績差強人意，生物不合格，可想日後修讀言語治療有多困難。(湯炳強攝)

任教國際學校職涯大逆轉

Wincy的進修路迂迴，她會考成績一般，沒有升讀中六，那時已發現自己很喜歡小朋友，很想修讀幼兒教育，但因父母對幼教行業有成見，阻止她走這條路，在父母規勸下修讀酒店管理，畢業後隨便找了份文職，唯是感到工作平淡無味，只是日復一日地過，失去目標，故不久便毅然辭職，再一次想實現幼教夢。但做老師必需要再進修，但她當時沒有錢。

為了進修，她日打3份工，日間在青少年中心擔任活動幹事，夜晚到營地做兼職導師，星期六或日則當生態導賞員，最後儲了10萬讀申請浸大的後學士教育文憑，幼教的功課以做project為主，對學障而言，還可以應付，當取到幼教專業資格後我便入行，但當老師後，發現有很多行政工作，並不是真的可以陪伴小朋友成長，一度教她很失望！

想不到，她不久後便有機會入到國際學校教書，期間終感受到工作意義，並開始兼職進修教育碩士。

因見到很多特殊需要的小朋友的困境及資源缺乏，當時我思考怎樣可以在前綫幫到SEN學生。

她隨後決定全職修讀教育言語及語言病理學暨學習障礙理學碩士學位。

她回想共花了近6年先後修完兩個碩士學位，困難仍在於她的學障，例如讀教育時，要即場考試，對一個在串字、背誦方面有困難的人來說，實在相當難熬，但她回想，正因為這是她目標，還是拼命捱過去了。

當時為了讀好每一科，必須想方法讓自己容易把資料記入腦，我便調節睡眠時間。睡4小時，醒來溫個半小時，再睡4小時……因此我一放工便先睡覺，也會製作圖像筆記幫自己溫習。

而修讀語言治療學位期間，壓力一度令她的濕疹爆發，腳部的情況非常嚴重。

我曾想過放棄學業，幸得老師和學校臨床心理學家的幫忙和鼓勵，最後我終能順利修畢課程。這次的經歷亦讓我更明白要有人同行，也提醒着我要作一個能與人同行的言語治療師。

▲ 言語治療包含了很多文科的知識，她當時製作圖像筆記去消化。(湯炳強攝)

Wincy現在選擇自行執業，希望在自己能力範圍內能做得更多，並兌現當時想幫助SEN的心願，現時其中心每個月會騰出2至3天，為一些有需要的家庭提供免費的語言發展進度檢查，盡自己微小的力量和小朋友同行，她在去年亦成立了「暖心餐廳」慈善計劃，現已獲超過30間餐廳肯給予空間，讓受助者到就近餐廳，接受已接受培訓的義工們幫助，情緒可以抒減。

希望有情緒壓力的家長，就近便可以找到人傾訴。

現在她透過成立網上免費資源講解常見SEN的學習及教育方法，把多年來領會到的學習方法，跟家長分享，望能消除家長不必要的憂懼。

記者：胡麗珊