【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正

▲ 傳張栢芝懷第4胎。

已為3子之母張栢芝，昨日（8月28日）在個人社交平台上載一段短片拍下工作花絮，片中的栢芝雖然穿上西裝外套，因為她沒有扣西裝衫鈕，所以鏡頭所見明顯腹部隆起，不少網民都覺得孕味濃，猜測栢芝是否懷第4胎。

現年40歲的張栢芝與前夫謝霆鋒育有兩子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus），現在分別13歲和10歲。

張栢芝與謝霆鋒在2011年離婚，而栢芝在2018年秘密誕下第三子，可是一直到今未有透露生父身份，第三子隨她姓，叫張禮承（Marcus）。

▲ 張栢芝肚在新上載短片中，明顯肚凸凸。（影片截圖）

她在7月初分享家庭照與兒子玩水，相中的她穿小背心，小腹平坦，不料現在卻腹部隆起。而且近期天氣雖然熱，可是栢芝在社交網分享的照片所見，她卻「包到實」穿外套遮腹部。

一向母愛爆棚的她曾曾在節目《女人30+》稱：「我咪繼續生，等佢哋大又生一個，我真係好鍾意小朋友。」她表示因為覺得小朋友是最單純：「每天見到他們已經覺得這個世界好漂亮。」

而一連3胎的栢芝曾表示一直都想有個女兒，在2018年她曾上載一張自己和兒時的照片，並且配文稱：「可以生個女兒似自己就正了。」

至於是否第4度懷孕，她到今未有就傳言作回應。

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