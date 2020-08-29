【一夫多妻】娶3位太太每晚更換房間睡覺 日本多情丈夫出書分享齊人之福

▲ 藤田與3位太太相處融洽。

齊人之福的生活有幾幸福？日本66歲富豪藤田隆志，曾經4次離婚，但仍先後娶了3位太太，並以收養的名義安排二太太、三太太入籍，一夫三妻生活在同一屋簷下。雖然家有3位嬌妻，他仍不知足，外面還同時與多位情人交往，他更上綜藝節目甚至出書分享自己的齊人之福。

綜合日本傳媒報道，現年藤田隆志中學畢業後曾加入陸上自衛隊，退伍後決定自行創業，經營錄影帶出租店致富，之後涉獵多個行業，是日本九州、四國地區的富豪，最愛購買名車。

事業得意，藤田的私生活也相當精采，他不但出書分享自己的齊人之福，更出席日本的綜藝節目自爆私生活。藤田現時有3個太太，元配比自己年輕15歲，二人已結婚10多年，第二個老婆在34歲時下嫁給他，而他認識三太太時，三太太當時仍是大學生，雙方短暫交往數個月後已決定結婚。

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藤田更表示，自己曾經4度離婚，而離婚的原因是他愛上了其他女生，他更大爆自己高峰時間曾經同時擁有13個情人，多任太太前後更為他生了6名子女，由於日本法律不允許重婚，因此他以收養女兒為名，讓二太太、三太太合法入籍藤田家，得以活在同一屋簷下。

一夫三妻如何能夠和諧呢？藤田表示，他與外面的情人純粹是肌膚之親，責任還是會落在太太身上，而自己日常生活中注重平等，對3位太太一視同仁。藤田的三太太也在節目中表示，自己當年一見鐘情愛上了藤田，並把所有的感情投放在藤田身上，她強調自己尊重另外兩位夫人，而且家中的氣氛很和諧。

針對外界對一夫多妻的質疑，藤田卻表示全世界有83%的民族都是一夫多妻制的，因此一夫多妻才是正確的婚姻模式。

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責任編輯：王明芳