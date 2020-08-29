【戲院重開】《屍殺半島》上映首日收223萬元　即成今年開畫票房紀錄冠軍

▲ 《屍殺半島》票房成績十分理想。

戲院解封重開，《屍殺半島》於昨日（8月28日）上映，半日票房已破100萬，首天全日狂收約2,231,526元，超越賀歲片《乜代宗師》成2020年開畫票房最高影片。截至今日（8月29日）下午2時，《屍殺半島》票房為140萬元，兩日累積票房已超過360萬元。



《屍殺半島》在於昨晚並舉行戲院重開特別場，獲一眾名人明星到場力撐，包括歐錦棠夫婦、林泳淘、黃美棋、鍾健威、莊端兒（莊韻澄）、譚杏藍、恆仔、Inez梁諾妍、Winnie陳穎妮等，他們異口同聲呼籲觀眾入戲院，並不忘提醒做足防疫措施入場。