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【戲院重開】《屍殺半島》上映首日收223萬元　即成今年開畫票房紀錄冠軍

娛樂 14:54 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《屍殺半島》票房成績十分理想。

戲院解封重開，《屍殺半島》於昨日（8月28日）上映，半日票房已破100萬，首天全日狂收約2,231,526元，超越賀歲片《乜代宗師》成2020年開畫票房最高影片。截至今日（8月29日）下午2時，《屍殺半島》票房為140萬元，兩日累積票房已超過360萬元。
 
《屍殺半島》在於昨晚並舉行戲院重開特別場，獲一眾名人明星到場力撐，包括歐錦棠夫婦、林泳淘、黃美棋、鍾健威、莊端兒（莊韻澄）、譚杏藍、恆仔、Inez梁諾妍、Winnie陳穎妮等，他們異口同聲呼籲觀眾入戲院，並不忘提醒做足防疫措施入場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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