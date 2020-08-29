【戲院重開】《屍殺半島》上映首日收223萬元 即成今年開畫票房紀錄冠軍 娛樂 14:54 2020/08/29 分享： 熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ 《屍殺半島》票房成績十分理想。 戲院解封重開，《屍殺半島》於昨日（8月28日）上映，半日票房已破100萬，首天全日狂收約2,231,526元，超越賀歲片《乜代宗師》成2020年開畫票房最高影片。截至今日（8月29日）下午2時，《屍殺半島》票房為140萬元，兩日累積票房已超過360萬元。 《屍殺半島》在於昨晚並舉行戲院重開特別場，獲一眾名人明星到場力撐，包括歐錦棠夫婦、林泳淘、黃美棋、鍾健威、莊端兒（莊韻澄）、譚杏藍、恆仔、Inez梁諾妍、Winnie陳穎妮等，他們異口同聲呼籲觀眾入戲院，並不忘提醒做足防疫措施入場。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽 拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】 18:47 2020/07/13 【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽 拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】 【黑豹病逝】《黑豹》男主角患大腸癌被病魔折磨4年 病逝終年43歲 今日 10:29 【黑豹病逝】《黑豹》男主角患大腸癌被病魔折磨4年 病逝終年43歲 【TENET天能】湯告魯斯入戲院睇《潛行凶間》導演新片 香港戲院重開9月10日上畫【有片】 13:43 2020/08/27 【TENET天能】湯告魯斯入戲院睇《潛行凶間》導演新片 香港戲院重開9月10日上畫【有片】 屍殺半島 電影 電影院 新冠肺炎疫情 疫情 南韓