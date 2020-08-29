調查指9成教師教學進度落後　教協倡調整文憑試考評不應一刀切取消SBA

▲ 教協調查發現，9成任教應屆文憑試（DSE）考生的教師均指教學進度落後，促請考評局調整考評安排。（教協提供圖片）

全港學校上學年停課多月，有調查發現，9成任教應屆文憑試（DSE）考生的教師均指教學進度落後，逾6成教師預計新學年未能完成教學，惟各校進度差異大，教協促請考評局按情況調整考評安排，但不應一刀切處理所有科目，建議將通識教育科必答題改為選答題，獨立專題探究（IES）則應保留但延遲交分，以確保科目理念完整性。

消息指考評局研取消明年DSE中英文科口試 縮窄中文範文考核範圍

教協於21至26日以電子問卷訪問776名教授2021年中學文憑試考生的不同科目教師，發現9成教師表示教學進度受疫情影響而落後，2成更指較原定進度落後5成，，而旅遊與款待、企會財（企業、會計與財務概論）及視覺藝術等科目受到較大影響，但亦有約1成稱未受疫情影響；逾9成半教師同意網上教學影響學生備試操練；逾6成教師認為新學年未能按進度完成教學。

教協指反映疫情令整體教學進度嚴重落後，絕大部分教師均難以在餘下上課天內完成教學，相信若不適量刪減考核內容，對考生的應試壓力勢必大增。

早前有傳考評局正研究取消應屆中學文憑試（DSE）的校本評核（SBA），包括通識科佔分20%的IES，惟教協其後於25至27日就通識科考評修訂訪問342名通識科教師，發現近6成通識科教師任教的班別均已完成或接近完成IES，僅3成班別進度較為落後，只完成一半或以下。

▲ 任教通識科的教協副會長田方澤建議當局保留獨立專題探究（IES），以確保科目理念完整性，但容讓學校延遲交分。（教協提供圖片）

逾6成通識教師不同意取消IES，有教師指，因考評局及教育局曾於5月表示會維持IES，因此師生才在暑假繼續努力完成，認為若當局現在才決定取消，不但浪費同學心血和時間，更變相懲罰努力完成的師生，批評做法極不公平，亦無助減輕考生壓力。

任教通識科的教協副會長田方澤指，IES是科目理念核心所在，讓學生自由探究不同議題，如取消或不符科目理念完整性，建議當局保留IES，但容讓學校延遲交分，以遷就進度落後的學校；但受訪教師基本上同意調整考卷，如將卷一必答題由3條改為「3選2」 ，卷二可增加題目選擇，由「3選1」改為「4選1」，以減輕考試壓力。

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記者：馮琪雅