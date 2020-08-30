屯門寵物酒店負責人涉串謀走私及殘酷對待動物　兩人獲准保釋候查

▲ 愛護動物協會今（29日）到場協助，指該批貓狗經初步檢查情況良好，部分狗隻由漁護署接走看管。（相片由愛護動物協會提供）

赤柱及南丫島日前先後發現有貓狗屍體擱淺在沙灘，警方昨日（29日）早上到一間位於屯門的一間寵物酒店進行調查，並帶走近50隻貓狗。

到場協助的愛護動物協會表示經初步檢查，該批貓狗情況良好，有植入晶片，獸醫會再作進一步檢查，部分狗隻由漁護署接走看管。

事發在星期五，警方在屯門一間寵物酒店拘捕一男一女，懷疑與一宗走私案件，以及早前在離島沙灘發現的貓狗屍體案有關，兩人獲准保釋候查，9月下旬向警方報到，警方的調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

被捕的包括寵物酒店一名29歲女負責人，以及一名54歲男子，兩人涉嫌「串謀走私」及「殘酷對待動物」，行動中檢取大約22隻狗及26隻貓，由漁護署和愛護動物協會看管。

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涉事寵物酒店「寵物綠洲 Pet Oasis HK」其後於Facebook發出澄清啟事，指該店絕無參與任何走私寵物活動，只提供寵物住宿及其他合法服務，會保留對其不實誹謗的追究法律責任，又指該店出於愛護動物之情，在疫情期間亦一直無償支持手牽爪動物拯救，免費提供場地及24小時水電。

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責任編輯：馮琪雅