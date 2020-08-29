【新冠肺炎】5宗源頭不明個案　涉居葵涌運芳洋樓外傭及退休人士

▲ （左）衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。 （右）醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。 陳靜儀攝

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（28日）新增18宗確診個案，當中有16宗為本地感染病例，有11宗與早前個案相關，當中5宗為源頭不明個案。而初步確診個案則大約有10宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，11宗本地感染病例，多數是與家庭、朋友聚會相關，當中匡智會梨木樹宿舍，有一位員工（第4784號個案），於檢疫中心確診，另一位院友（第4780號個案）亦確診。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案 16宗屬本地感染病例

5宗源頭不明個案方面，包括該名兼職護士、2名退休人士(#4776、#4778)、#4776編號患者住在牛頭角下邨，平日在家中附近買菜，而#4778編號患者住在葵盛東邨，每日都會坐車到去荃灣飲茶及楊屋道買菜。

另外一名印籍外傭（第4786號個案)，則與僱主同住。張竹君指出，外傭沒有與其他外傭朋友相聚，而她的僱主是一名婆婆，居住葵涌興芳路運芳洋樓，同層有人確診，但彼此並不認識。由於擔心有人確診，故此她搬去與住在荃灣麗城花園的女兒同住，其女兒及孫女都是密切接觸者。而該名外傭平日會去葵芳附近買菜。

另一名源頭不明個案，是機電工程署的工程人員（第4787號個案)，在九龍灣總部工作。

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記者：李淇