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【新冠肺炎】5宗源頭不明個案涉居葵涌運芳洋樓外傭　曾搬往荃灣麗城花園

政治 16:49 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

5宗源頭不明個案包括居於葵涌運芳洋樓印傭。（陳永康攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（28日）新增18宗確診個案，當中有16宗為本地感染病例，有11宗與早前個案相關，當中5宗為源頭不明個案。而初步確診個案則大約有10宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，11宗本地感染病例，多數是與家庭、朋友聚會相關，當中匡智會梨木樹宿舍，有一位27歲女員工（第4784號個案）於檢疫中心確診，另一位43歲女院友（第4780號個案）亦確診。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　16宗屬本地感染病例

5宗源頭不明個案方面，包括一名62歲護士（第4772號個案），以及在九龍灣總部工作的機電工程署工程人員（第4787號個案），為58歲男士。

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另外一名45歲印籍女外傭（第4786號個案）則與僱主同住。張竹君指出，該名外傭沒有與其他外傭朋友相聚，而她的僱主是一名婆婆，居住葵涌興芳路運芳洋樓，同層有人確診，但彼此並不認識。由於擔心有人確診，故此她搬去與住在荃灣麗城花園的女兒同住，其女兒及孫女都是密切接觸者。而該名外傭平日會去葵芳附近買菜。

其餘2宗源頭不明個案為退休人士，其中89歲（第4776號個案）男患者（第4776號個案）住在牛頭角下邨，平日在家中附近買菜；另一名76歲（第4778號個案）男患者住在葵盛東邨，每日都會坐車到去荃灣飲茶及楊屋道買菜。

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記者：李淇

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