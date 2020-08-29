【梁詠琪音樂會】Gigi烈日下義唱為建造工人籌款 梁詠琪花火+Today替港人打氣

▲ 梁詠琪開騷為建造業工友打氣及籌款。

梁詠琪今日（8月29日）下午5時，在社交平台播出打氣音樂會，演出由建築業零碳天地呈獻，為建造業工友籌款的《抗疫關愛行動：梁詠琪打打氣音樂會》，遠及新加坡和馬來西亞的Gi迷，也可在同一時間，收看到Gigi梁詠琪的籌款演出。

今次音樂會義唱的Gigi，在開show前，心情其實相當緊張，她說：「雖然籌備時間好有限，但台前幕後好齊心，為了做好防疫，保障參與的工作人員，首先我們避免人群聚集，改以錄影方式進行。」

▲ Gigi夥同年青音樂人合作。

她指當大家夾好日子準備拍攝前數天，突然掛9號風球：「不過好感恩，拍攝這天風和日麗，應該是上天知道我們在做一件好有正能量、好有意義的事，所以送上一個非常之好的天氣給我們。」

為在有限時間，做好這場音樂會，Gigi找來昔日的演唱會製作班底，籌備今次音樂會。

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Gigi說：「音樂及製作團隊都好珍惜這次工作機會，因為疫情下音樂行業其實都大受影響，很多演出取消，所以今日見返佢地，感概同時亦好感動，大家都好珍惜這個相聚的時刻。」

為配合零碳主題，除了現場所有工作人員自備水樽到場，減少塑膠廢料，今次《梁詠琪打打氣音樂會》更以unplug形式進行，希望用音樂，喚醒各界對建造業工友的關注。

音樂會由森美任主持，Gigi在演唱會開場唱出《某年仲夏》，又以《出走地平線》帶大家聽覺旅行。另又有演唱了以家居為主題的《新居》、《100層樓的家》等。

此外也有自家《膽小鬼》、《家有小熊》等流行經典，壓軸少不得《花火》、《Today》等勵志歌。

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演出後，Gigi道出主題：「我們住的每座房屋、馬路、水渠，由工友們辛辛苦苦、在烈日下幫我們建造出來，疫情下，他們有需要，我們一定出手相助，尤其看到新聞，知道疫情期間他們仍要戶外工作，有些更染上新冠肺炎，生活出現困難，希望借今次音樂會，喚醒大眾對工友的關注，為他們打打氣，甚至給予到實際的援助。」

▲ 天氣很好，令演出順利。

「建造業抗疫關愛行動」於今年初由建造業議會、聯同建造業界共同發起及推動，目的是為受新型冠狀病毒影響而須接受香港特別行政區政府衛生署強制隔離；或不幸染病的註冊建造業工友，提供經濟援助及防疫物資。