【新冠肺炎】至今共4,287名病人康復出院　23名留院者情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（28日）新增18宗確診個案，2宗為輸入個案，其餘16宗為本地感染病例。本地個案中，有11宗與早前個案相關，另有5宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案 16宗屬本地感染病例

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫管局最新情況，指截至今早9時，過去24小時有4名病人離世，至今有86名病人離世。今早9時為止，新增19宗須呈報的懷疑個案；至今共4,287名病人康復出院，現時有369名確診者在18間醫院及亞博館社區治療設施留醫，其中23人危殆、32人嚴重，314名病人情況穩定。

至於公立醫院正使用1,220張負壓病床及675間負壓病房，其使用量分別是47%和60%。

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此外，何婉霞表示，近日陸續見到其他國家出現二次感染個案，她手上暫未有美國最新的二次感染個案資料，但醫管局中央感染控制委員會曾就本港早前出現的首宗二次感染個案進行討論及檢討，至於出院條件，她指局方有跟衞生防護中心科學委員會再商討，但整體而言，現行出院條件仍然合用，包括臨床病徵好轉，以及進行兩次檢測呈陰性或抗體呈陽性。

至於病人覆診時，會根據病人有否出現病徵，再安排相應檢測。她亦再次提醒康復出院的病人要繼續保持謹慎，注意個人衞生、戴口罩及保持社交距離等。

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記者：馮琪雅