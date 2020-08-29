【求子艱辛】李玟Kelly人工受孕打針打到肚皮花　容祖兒阿Sa阿嬌雪卵肥足20磅

▲ 不少女藝人求子路艱辛，天后李玟、陳慧琳曾接受人工受孕，亦有女星選擇雪卵，如容祖兒、阿嬌、阿Sa等。

近日有報道指，藝人苟芸慧早前因雪卵打針，加上忙於法國甜品課程的畢業試，以致休息不足血糖低頭暈送院。不少女藝人求子路艱辛，天后李玟（CoCo）、育有兩子的陳慧琳（Kelly）曾接受人工受孕，打針打到肚皮花，亦有女星選擇雪卵，如容祖兒（Joey）、鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）等，為日後懷孕生子打算。

天后為生仔人工受孕忍痛打針

45歲的CoCo一直希望為富商丈夫Bruce Rockowitz生子，她曾自爆到美國紐約接受人工受孕療程，更要自己打針，回想起來亦覺過程辛苦且恐怖。她表示︰

其中一次要打三針，支針好粗插入去。本身只係打10至14日，但係期間因為無反應，所以要打三星期。

至於同為天后級人馬的Kelly亦直認幼子劉琛（小籠包）是經人工受孕，她親手打針抽卵，更稱打針打到「個肚花晒，支針幾粗都拮入嚟」。

Kelly於2009年誕下長子劉昇（蝦餃仔），2011年經人工受孕懷上孖女，可惜懷胎5個月後不幸流產。她走出喪女之痛後，再接受人工受孕，並成功懷孕，於2012年誕下「小籠包」。

「一蚊Joe」太太北上求子

藝人「一蚊Joe」游莨維（Joe）的太太Clara因輸卵管閉塞難自然成孕，他們曾北上深圳尋求一位「不孕神醫」做人工受孕。Clara起初因打排卵針致谷卵肚脹，還要經常北上覆診，舟車勞頓令她心力交瘁。

Clara認為過程最辛苦的，莫過於需在沒有麻醉藥下抽卵，歷時約20分鐘。她經大半年療程後終成功懷孕，更一索得男，誕下現年3歲的兒子Morgan。

阿嬌雪卵3粒胖20磅

香港女士為推遲生育年齡，不少效法雪卵技術。現年39歲的阿嬌於5月初宣布，與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚。阿嬌早前自覺年紀不細，已進行雪卵手術。

她指自己只雪卵3粒。雖然醫生曾建議她再做一次雪卵手術，但她因雪卵後導致荷爾蒙失調，足足胖了20磅，即使狂做運動都減不掉，因此暫不考慮雪卵。

阿嬌的好姊妹、現時37歲的阿Sa和40歲的Joey亦先後雪卵。單身的Joey曾說過希望40歲前生小孩，更坦言︰「女仔年紀上有限制，留住先，要唔要都有得揀。」阿Sa曾公開表示想當媽媽，她去年接受了兩次雪卵手術，並透露雪了20多粒卵。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳