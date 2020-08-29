【周杰倫演唱會】香港站因疫情再度延期 周董擬明年搬至中環海濱演出

▲ 周杰倫香港演唱會延至明年舉行。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019 香港站》本於2019年12月迪士尼舉行，因疫情爆發及人多聚集等不安全考量，結果一延再延。主辦商本預計於2020底舉行，但據知主辦單位一再考量下，周董或再把香港的巡迴演出改期去明年。

有指主辦單位每次改期都要向地政處申請，但回覆需時，疫情反覆之下，始終無法定實舉行日期，最終決定將周董巡迴演唱會香港站延到2021年4月舉行 ，場地由迪士尼暫改中環海濱活動空間。

有歌迷網上熱烈討論，指雖一改再改，但仍未想過退票， 有歌迷指，如果中環開座位相信減少，故仍會持有之前門票。

主辦商寶輝娛樂老闆謝嘉豪(Simon) 表示:「本來想今年底做，但疫情一直反反覆覆，於是跟周董再研究下，決定不如延期去2021年復活節，希望到時疫情徹底消散或者影響至最低，可以係好安全的環境下舉行。」

問到Simon為什麼由迪士尼改去中環海濱，Simon指 :「既然延到明年初， 剛好中環海濱活動空間又有期，於是就馬上申請改中環做，我估歌都開心，交通方便好多。不過場地就細了，少20%座位，沒迪士尼可以容納咁多人。」