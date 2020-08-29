【這麼遠那麼近】「金句王」方東昇再顯棟篤笑　走遍4個地方幽默探討交通問題

▲ 方東昇節目《這麼遠，那麼近》將於31/8播出。

無綫新聞主播方東昇一向有「金句王」之稱，近年有份擔綱節目《長命百二歲》及《世界觀》都頻頻爆出金句，吸引觀眾注目。方東昇全新旅遊資訊專題節目《這麼遠，那麼近》將於8月31日播出，遊遍泰國、美國、重慶及巴基斯坦4個地方，探討交通問題之餘，繼續盡顯幽默本色。

早於6月，《這麼遠，那麼近》已在無綫新聞台播出，每集時間為3分鐘，但方東昇都能爆出不同搞笑句子，從未令觀眾失望。而今次節目就改為一星期5集的30分鐘版，自31/8起在翡翠台播出，讓觀眾可以一次過睇足半小時！

▲ 方東昇又被稱為「金句王」。（截圖）

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今次，方東昇就走訪泰國、美國、重慶及巴基斯坦4個地方，了解當地的交通問題和相關措施。以下率先與大家看一下方東昇的金句錄：

泰國

「唔塞車、唔撞車、唔加車費果陣，你未必關心交通的事，到你留意的時候，通常都係『出咗事』。」

「世界上最長嘅車，係咩嘢車？世界上最長車係塞車。」

「成日諷刺人又要威又要戴頭盔，其實戴咗頭盔先有命去威。」

「搭車要戴安全帽，流汗總比流血好。」

「頭先我合格原因係呢個唔係自動波，我係「被動波」，靠仙人指路。 」

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美國

「獨自去carpool，惟有收告票交罰款。」

「太空人一小步，人類一大步，我哋架車學咗太空人一小步，一小步。」

「著跑鞋可以跑步，著爬山鞋可以爬山，著咩識飛呢？『雀仔』識飛。」

「想做『鳥人』除咗等風再起時，仲要『大師』扶持。」

「人可以離地，但唔可以太離地。」

重慶

「唔走尋常路，過江靠『索道』。」

「爭住捉「軌」（路軌）有無諗過住入「軌」屋。」

「呢條長命樓梯，真係長命百二歲都未行得掂。」

「將索道塑造成『月老紅線』，千里姻緣一『索』牽。」

「有啲車主覺得『斜』不能勝正，平放架車比較好。」

▲ 方東昇與拍檔遊4地探討交通問題。（截圖）

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巴基斯坦

「嚟到巴基斯坦，周圍都係『巴基之聲』。」

「除咗傳統『驢動力』，仲有『馬力』，呢邊『捱騾仔』，果邊『曬駱駝』。」

「馬路有限，司機嘅牢騷無限。」

「巴基斯坦坐車，你會發覺世界最大嘅空間，唔係進步空間，係車嘅空間！」

「佢哋（驢）勞碌命，日日捱驢仔，佢哋係敬業樂業嘅打工仔。」

入行超過20年的無綫新聞主播方東昇，當年為節目《世界零距離》擔任旁白，憑其風趣幽默的風格獲觀眾喜愛，更因為他不時爆出食字金句，而被封為無綫「金句王」及新聞界「棟篤笑男神」。之後他就不時推出新節目，一臉正經地說笑的形象深受觀眾喜愛。