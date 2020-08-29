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【新冠肺炎】港景峯商場累計三名地產職員確診　商場須消毒及派樽檢測

政治 17:06 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

衞生署會向港景峯商場派樽進行檢測。（陳永康攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午（29日）公布最新疫情。

【新冠肺炎】袁國勇料秋冬爆第四波疫情　未來半年至一年的生活持續受影響

張竹君指出本港今日新增18宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，分別在巴基斯坦及菲律賓抵港。在本地個案中，11宗與其他個案有關，包括元朗謝建華醫生診所護士確診，另一名兼職護士初步確診，8月26日最後上班日，在8月28日開始不適。匡智梨木樹宿舍多一名員工及一名院友確診。

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昨日新增的確診個案包括一名地產公司職員，張竹君指其為港景峯商場的地下的地產舖職員，該商場此前亦有兩名地產公司職員，不同店舖的確診，但三人並不相識也沒有一起活動，正調查傳染途徑是否相關，亦會消毒該商場。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　16宗屬本地感染病例

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記者：伍瑋瑋

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