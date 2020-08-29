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【港區國安法】湯漢致函神職人員　籲講道不宜出現引致社會動盪言論

政治 17:37 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機。（資料圖片）

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機，昨日向神職人員發表《與全體為教區服務的司鐸與執事共勉》的家書，籲講道時絕不適宜出現引致社會動盪的言論。

據了解，湯漢在家書中表示，講道不能與社會具體情況脫節，牧者要為正義與和平發聲，認為「含沙射影或煽動仇恨及引致社會動盪的誹謗和冒犯性言論」，有違基督徒精神，在禮儀中出現亦絕不適當。

信中又指，今時今日這關鍵時刻，教友都希望在禮儀中，聽到神父一些有建設性的說話，幫助他們安心，絕非透過採用侮辱性及挑釁性的表達方式可以達到，亦不應令教友在禮儀結束時，帶着困惑和迷惘離開。

湯漢又在家書中稱，面對疫情，應率先遵守政府的抗疫措施，並感謝和支持醫護人員。

香港天主教正義和平委員會早前打算公開籌款於報章刊登廣告，為頒布港區國安法後的民主發展祈禱，組織今日（29日前）在社交網站發文，指教區昨日得知後表示，雖然支持信友為香港祈禱的善舉，但不贊成委員會所採用的籌款方式，以及打算刊登的禱文內容，故教區決定，終止委員會原定的籌款計劃。

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責任編輯：李淇

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