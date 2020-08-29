【新冠肺炎】一文看清8月29日確診者住址　包括采葉庭、名城、淘大花園及麗城花園

▲ 一名確診印傭居於葵涌興芳路運芳洋樓。（陳永康攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午（29日）公布最新疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案 16宗屬本地感染病例

張竹君指出本港今日新增18宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，分別在巴基斯坦及菲律賓抵港。至今本港個案累計4,787宗（包括4,786宗確診個案和一宗疑似個案）。

在本地個案中，11宗與其他個案有關，包括元朗謝建華醫生診所護士確診，另一名兼職護士初步確診，8月26日最後上班日，在8月28日開始不適。匡智梨木樹宿舍多一名員工及一名院友確診。

【新冠肺炎】5宗源頭不明個案涉居葵涌運芳洋樓外傭 曾搬往荃灣麗城花園

另外有5宗不明源頭個案，包括2名退休人士、印籍外傭與傭主同住，沒有與其他外傭朋友相聚，而她的僱主是一名婆婆，居於葵涌興芳路運芳洋樓，同層有人確診，患者詳細住址如下：

#4770 65歲男 土瓜灣東興大樓

#4771 76歲女 牛頭角彩德邨彩俊樓

#4772 62歲女 元朗采葉庭5座

#4773 46歲女 元朗采葉庭5座 元朗東成里

#4774 77歲男 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

#4775 14歲男 尖沙咀帝樂文娜公館 *巴基斯坦抵港

#4776 89歲男 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

#4777 48歲女 筲箕灣愛蝶灣5座

#4778 76歲男 葵涌葵盛東邨盛興樓

#4779 54歲女 土瓜灣益豐大廈B座

#4780 43歲女 荃灣匡智梨木樹宿舍

#4781 2歲男 元朗采葉庭5座

#4782 37歲女 從菲律賓抵港

#4783 39歲男 牛頭角淘大花園I座

#4784 27歲女 觀塘順安邨安頌樓

#4785 55歲男 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

#4786 45歲女 葵涌運芳洋樓；荃灣麗城花園3期6座（印傭)

#4787 58歲男 沙田名城2期3座

資料來源：衞生防護中心

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記者：伍瑋瑋