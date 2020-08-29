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【新冠肺炎】一文看清8月29日確診者住址　包括采葉庭、名城、淘大花園及麗城花園

社會 18:28 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一名確診印傭居於葵涌興芳路運芳洋樓。（陳永康攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午（29日）公布最新疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增18宗確診個案　16宗屬本地感染病例

張竹君指出本港今日新增18宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，分別在巴基斯坦及菲律賓抵港。至今本港個案累計4,787宗（包括4,786宗確診個案和一宗疑似個案）。

在本地個案中，11宗與其他個案有關，包括元朗謝建華醫生診所護士確診，另一名兼職護士初步確診，8月26日最後上班日，在8月28日開始不適。匡智梨木樹宿舍多一名員工及一名院友確診。

【新冠肺炎】5宗源頭不明個案涉居葵涌運芳洋樓外傭　曾搬往荃灣麗城花園

另外有5宗不明源頭個案，包括2名退休人士、印籍外傭與傭主同住，沒有與其他外傭朋友相聚，而她的僱主是一名婆婆，居於葵涌興芳路運芳洋樓，同層有人確診，患者詳細住址如下：

#4770 65歲男　土瓜灣東興大樓
#4771 76歲女　牛頭角彩德邨彩俊樓
#4772 62歲女　元朗采葉庭5座
#4773 46歲女　元朗采葉庭5座 元朗東成里
#4774 77歲男　牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
#4775 14歲男　尖沙咀帝樂文娜公館 *巴基斯坦抵港

#4776 89歲男　牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
#4777 48歲女　筲箕灣愛蝶灣5座
#4778 76歲男　葵涌葵盛東邨盛興樓
#4779 54歲女　土瓜灣益豐大廈B座
#4780 43歲女　荃灣匡智梨木樹宿舍
#4781 2歲男　  元朗采葉庭5座

#4782 37歲女　從菲律賓抵港
#4783 39歲男　牛頭角淘大花園I座
#4784 27歲女　觀塘順安邨安頌樓
#4785 55歲男　牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
#4786 45歲女　葵涌運芳洋樓；荃灣麗城花園3期6座（印傭)
#4787 58歲男　沙田名城2期3座

資料來源：衞生防護中心

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

 

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