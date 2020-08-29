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【黑豹病逝】《黑豹》男主角不敵癌魔離世　曾暖心回覆用瓦干達語寫信小影迷

親子 18:44 2020/08/29

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《黑豹》男主角查特域克保斯曼不敵大腸癌病逝，終年43歲。他生前曾親自回覆一位用瓦干達語寫信給他的小影迷。

電影《黑豹》（Black Panther）的男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）於8月28日不敵大腸癌病逝，終年43歲。查特域克保斯曼年輕逝世，令人婉惜，他生前是一位富愛心的人，曾到醫院探訪病童，也曾親自回覆一位用瓦干達語寫信給他的小影迷。

小影迷親筆信意義重大

去年7月，查特域克保斯曼於Instagram發帖，親自分享一位《黑豹》小影迷的親筆信，原來這位男童Ben看過《黑豹》後，成為他的忠實粉絲。

Ben更費盡心思，用瓦干達（Wankada）語言，寫了一封信給「瓦干達國王」，信中內容如下︰

親愛的黑豹，我是Ben，我是你的超級粉絲，希望你可以回信。

男童Ben用瓦干達語寫信給查特域克保斯曼。（相片來滅︰IG @chadwickboseman）

查特域克保斯曼真的親自在帖文回覆了Ben，他寫道︰

Hannah Beachler為《黑豹》創造了讓人驚嘆的文字！現在我還收到了一封這樣的粉絲信？謝謝你讓我知道你是我最忠實的粉絲。Ben，你真的太棒了，這封信對我意義重大。

這位《黑豹》男主角在帖文末，再次寫上電影中經典的一句︰「Wakanda Forever」。 他親自回覆小影迷，成為網民一時佳話，認為他是一個心地善地的人。

探望病童為小朋友慶生

除了親自「回信」外，查特域克保斯曼的暖心舉動還有2018年9月，他到美國St. Jude兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）探望了病童，全程笑容滿面為孩子打氣，逐一跟他們拍照留念，而且更為小朋友一起慶祝生日。

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責任編輯︰王明芳

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