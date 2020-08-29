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【輕鐵事故】輕鐵兆康站列車進入月台時輕微出軌　港鐵調查事故原因

社會 23:13 2020/08/29

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兆康站輕鐵輕微出軌。（消息人士提供圖片）

港鐵在今晚（29日）表示，輕鐵兆康站有輕鐵事故，晚上約8時25分， 一輕610綫的單卡輕鐵(往元朗方向)，在進入兆康站一號月台時，車尾有車輪在一個道岔位置上偏離路軌。 車上大概20名乘客事後獲安全離開車廂，沒有乘客受傷。

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事發後，港鐵車務營運總管黃琨暐表示，港鐵十分關注今次事故，向受影響乘客致歉，工程人員今晚會繼續在現場調查及復修，確保安全才恢復服務。

港鐵隨後發新聞稿，指事發在晚上約8時25分，一架往元朗方向的 610 綫單卡輕鐵預備駛入兆康站一號月台時，車尾轉向架的車輪在一個道岔位置偏離路軌。

該輕鐵安全停下來後，車長隨即通知輕鐵車務控制中心。車上約二十名乘客在輕鐵人員協助下，都安全地離開車廂，事件中沒有人受傷。

在處理事件期間，兩條輕鐵綫，包括 614 綫往元朗方向及 614P 綫往兆康方向需要改道。港鐵安排了免費接駁巴士來往輕鐵屯門至兆康站。港鐵指十分關注今次事故，向受影響乘客致歉，並會詳細調查事故原因。

輕鐵人員會安排該輕鐵移離現場，並進行復修工作，確保安全後回復輕鐵服務。

    點擊圖片放大

港鐵正調查事故原因。（港鐵提供圖片）

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記者：伍瑋瑋、陳梓蔚

 

 

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