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【輕鐵事故】輕鐵兆康站列車進入月台時輕微出軌　614綫列車服務受阻

社會 21:13 2020/08/29

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

兆康站輕鐵輕微出軌。（消息人士提供圖片）

港鐵在今晚（29日）表示，輕鐵兆康站有輕鐵事故，614綫服務受阻，港鐵正調查事故原因。

【新冠肺炎】一文看清8月29日確診者住址　包括采葉庭、名城、淘大花園及麗城花園

港鐵指晚上約8時25分， 一輕610綫的單卡輕鐵(往元朗方向)，在進入兆康站一號月台時，車尾有車輪在一個道岔位置上偏離路軌。 車上大概20名乘客事後獲安全離開車廂，初步知道，現場沒有乘客表示受傷。

處理事故期間，輕鐵服務調整如下：
614綫往元朗方向改道，將不停杯渡站至鳳地站；
614P綫往兆康方向改道，將不停杯渡站至兆康站；
615P綫往屯門碼頭方向改道，將不停兆康站至麒麟站。
免費接駁巴士來回行走「屯門站至兆康站」

港鐵請乘客行程預留充裕時間，港鐵人員正在現場處理。受事件影響，輕鐵614綫(往元朗方向)不停杯渡站、何福堂站、新墟站、景峰站、及鳳地站，消息人士向TOPick提供圖片顯示，列車的車尾離開了軌道。

    點擊圖片放大

港鐵正調查事故原因。（港鐵提供圖片）

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記者：伍瑋瑋、陳梓蔚

 

 

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